Investigacions internacionals mostren que les activitats relacionades amb la música, com ballar, cantar o escoltar-la, són un bon reforç terapèutic per a les persones amb Parkinson. «Els malalts que la pateixen, més de cent cinquanta mil persones a l’Estat, no tenen capacitat d’autogenerar-se patrons de moviment com la marxa, però una font externa com la música els fa recuperar el moviment», explica el director de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Jaume Kulisevsky, també professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.



La música té beneficis sobre la seva capacitat motora i també sobre la seva capacitat cognitiva i emotiva. «En fer exercicis de rememoracions musicals milloren la cognició i la capacitat executiva. I com que molts dels malalts tenen problemes de processament de les emocions, la música també les ajuda a activar els seus sentiments i a processar-los», afegeix Kulisevsky, expert en malalties neurodegeneratives.



Davant d’aquests beneficis que aporta la música, l’Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau, la UOC i l’empresa de solucions tecnològiques GMV, impulsors de la comunitat d’innovació col·laborativa Open eHealth Parkinson, han seleccionat com a guanyadora d’un concurs d’idees una aplicació que té com a objectiu millorar la mobilitat, l’estat d’ànim i la gestió del tractament mèdic dels pacients per mitjà de la música. El prototip es presentarà el dilluns 27 de novembre, de 12.30 a 14h, al Recinte Modernista de Sant Pau (Barcelona).



L’equip que ha ideat aquesta solució tecnològica, anomenada Parkinsons, és un equip transdisciplinari que integren la responsable de nous projectes de la UOC, Teresa Fèrriz; la dissenyadora i professora, Tona Monjo; l’experta en musicoteràpia, Ariadna Sàez; el doctor en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Raúl Parada, i un músic i professor col·laborador de la UOC, Marc Sogues. La seva proposta ha estat seleccionada entre les 38 idees i 4 equips finalistes que es van presentar durant el juliol passat en una plataforma digital col·laborativa.



«Una de les funcions més rellevants de l’aplicació Parkinsons serà la possibilitat de personalitzar-la a partir de l’estat tant físic com anímic del pacient en el moment d’iniciar cadascuna de les sessions diàries, a més d’altres informacions importants com el qüestionari dels propis gustos musicals o els tests que es van realitzant per tal de seguir l’evolució de la malaltia», explica Fèrriz. També s’usaran diverses estratègies de gammificació per tal de millorar l’experiència del pacient.



L’app farà recomanacions de músiques per a diferents usos, a més d’exercicis, a partir de diferents itineraris que permetran assolir fites petites, de complexitat progressiva, amb retroalimentació periòdica de missatges positius. Les activitats s’adequaran sobre una base del repertori musical personalitzat que s’ha definit a partir de la història musical i preferències del pacient.





Perfil de l’usuari



És previst que l’aplicació es pugui utilitzar tant individualment com amb el cuidador i s’adreci a tot tipus de pacients, en diferents estadis de la malaltia i amb graus distints de deteriorament cognitiu, motriu o expressiu, a més d’estats d’ànim canviants.



En fases de desenvolupament posteriors es planifica posar en marxa un blog vinculat a l’aplicació que servirà com a espai de comunicació obert i útil també per a professionals per la possibilitat d’accedir a indicadors quantitatius i qualitatius. A més, és previst que gràcies a les dades que reculli l’aplicació, i amb el consentiment previ dels usuaris, pugui servir per a avançar en la investigació de la malaltia. Les llengües d’ús de l’app seran català, castellà i anglès.