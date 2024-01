Una de cada dues periodistes pateix violència de gènere a la feina

Gairebé una de cada dues dones periodistes ha patit assetjament sexual, maltractament psicològic, troleig en línia i altres formes de violència de gènere mentre treballaven. Ho constata la Federació Internacional de Periodistes (FIP) en aquesta enquesta feta a professionals de 50 països. Els resultats, presentats el 24 de novembre, constaten que un 85% de les enquestades ha declarat que les mesures contra els atacants van ser nul·les o inadequades. A més, alertaven que la majoria de les redaccions o llocs de treball no tenien una política per escrit per a combatre aquesta mena d'abusos.

L'estudi també constata que el 44% de les dones ha patit ciberassetjament. I aquest és el tema que han triat la Unitat d’Igualtat de la UOC i l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya a organitzar la taula rodona «Calladeta estàs més guapa. Violència en línia contra dones periodistes», que analitzarà aquest problema contra el qual no hi ha una mesura d’actuació clara. L'acte tindrà lloc el dimecres 29 de novembre a les 18 h al Col·legi de Periodistes.

Les expertes que participaran en la taula rodona són Zuliana Lainez, presidenta de la Federació de Periodistes de l'Amèrica Llatina i el Carib; Ana I. Bernal-Triviño, periodista i professora de la UOC; Cristina Fallarás, periodista i escriptora, i Violeta Moreno, psicòloga i experta en ciberassetjament, de l'Associació Hèlia. Moderarà la taula la professora de periodisme i membre de la Unitat d'Igualtat de la UOC Anna Clua i obrirà l'acte la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez.



Com és la violència que s'exerceix contra dones periodistes a les xarxes socials?

La taula rodona deixarà pas a un debat sobre les qüestions següents: Com és la violència que s'exerceix contra dones periodistes a les xarxes socials? Quines són les conseqüències? Quins instruments tenim per a denunciar una situació de ciberassetjament? Quines mesures es poden exigir als mitjans de comunicació perquè les dones exerceixin la feina amb seguretat? Quins marcs normatius reconeixen el dret de les dones periodistes a exercir la professió amb plenes garanties, i també el dret que tenen —com ciutadanes— a la lliure expressió?