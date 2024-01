L'autoconeixement emocional condiciona l'èxit professional

El nivell d’estrès dels espanyols a la feina és, de mitjana, superior a 4 en una escala que es mesura fins a 7, segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística. Les causes són diverses i són determinades, com indica l’Organització Internacional del Treball en un informe presentat l’any passat, per l’organització i el disseny de la feina, però també per les relacions laborals. Respecte a aquest últim punt, cadascú hi pot posar la seva part, sense dependre dels altres, per a reduir l’estrès. Una clau per a aconseguir-ho és fer que les emocions que sentim siguin aliades i no enemigues. «Les emocions afecten directament les capacitats cognitives, l’atenció, la creativitat o la capacitat resolutiva, i saber quines emocions tinc tendència a sentir en el meu lloc de treball, i quin significat tenen, em pot ajudar a millorar», resumeix Mireia Cabero, psicòloga, coach i professora de la UOC.

La feina, recorda aquesta experta, no sol ser un context de tanta intimitat com el de casa, i és recomanable ser capaç de traduir les emocions en accions de la manera més oportuna i en el moment idoni; en definitiva, saber-les gestionar i també, si és possible, entendre les emocions dels altres per a relacionar-s’hi més bé. El sumatori de totes dues coses té nom: intel·ligència emocional.

De fet, si fem cas d’un estudi publicat a l’agost per investigadors de França i els Estats Units, les persones amb més intel·ligència emocional tenen més possibilitats d’aconseguir mentors de renom i d’assolir salaris més alts. Un dels autors de l’estudi ho desgrana en un article publicat aquest mes d’octubre a The Guardian. Per a les persones que considerin que val la pena intentar-ho, Cabero proposa a continuació una sèrie de consells.



Cinc idees per a treballar amb intel·ligència emocional

Aquesta professora de la UOC posa sobre la taula cinc punts fonamentals per als qui volen gestionar més bé les seves emocions a la feina. Primer de tot, saber què ens passa: què sentim, què pensem o quines actituds tenim. «Es tracta d’aturar-se moltes vegades cada dia, un parell de minuts cada vegada, i observar-nos. Estem tensos o relaxats? Ho associem a alguna emoció? De mica en mica, automatitzarem aquesta consciència», detalla.

En segon lloc, posar nom a això que ens passa. És a dir: «Conèixer a poc a poc les normes bàsiques de les emocions i com afecten, en el moment de sentir-les, la manera de pensar, d’actuar, de comunicar-nos amb els altres i de prendre decisions», il·lustra Cabero. El tercer esglaó és saber per què ens passa, «buscant el que ha succeït dins o fora nostre i que ha originat l’emoció», explica.

Aquesta, segons la psicòloga de la UOC, és la manera d’arribar al quart punt: acceptar això que ens passa, encara que no n’estiguem orgullosos. «El que no ens satisfà de nosaltres mateixos demana ser acceptat i no rebutjat, perquè així el canvi serà més fàcil», subratlla Cabero, que apunta que «no hi ha emocions positives ni negatives, sinó que totes són positives perquè ens donen informació molt valuosa sobre què ens passa». Finalment, la directora del curs d’estiu Professionals emocionalment intel·ligents proposa un últim pas a l’hora de prendre decisions: «Ser fidels al que sentim, necessitem i prioritzem en la vida, perquè és important que respectem el cap i el cor».

En definitiva, es tracta de «decidir conscientment quan i per què trobem oportú expressar un determinat estat emocional als companys de feina i saber que podem expressar el missatge de l’emoció sense fer-ho emocionats, perquè ens hi juguem molt», conclou Cabero.



Cinc idees per al lideratge emocional d’equips de treball

A les cinc idees genèriques per a gestionar les emocions de manera intel·ligent a la feina, aquesta experta de la UOC hi afegeix cinc consells per al lideratge emocional dels equips de treball: