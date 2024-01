Un projecte de la UOC, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, permetrà analitzar les plataformes participatives d’ajuntaments catalans i les interaccions a Twitter sobre els temes locals discutits en aquestes plataformes digitals. L’estudi, que porta per títol La deliberació ciutadana online: avaluació de la deliberació en les noves plataformes participatives dels ajuntaments catalans i en les xarxes socials relacionades, dissenyarà una eina metodològica per a mesurar aquesta interacció ciutadana en ajuntaments i institucions de govern.

La iniciativa, coordinada per la investigadora del grup eGovernança: administració i democràcia electrònica (GADE) i professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Rosa Borge, avaluarà la capacitat deliberativa de les noves plataformes participatives dels ajuntaments i de les converses relacionades a Twitter. En aquesta recerca s’estudiaran els ajuntaments de Badalona, Barcelona, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Terrassa per ser pioners en el desplegament de les plataformes digitals i interactives Decidim.

«Cal preguntar-se quin és el valor de la participació quan no va acompanyada d’un procés previ de reflexió i debat. Per tal que les decisions col·lectives siguin al màxim d’informades possible, calen espais de debat on es puguin confrontar idees i projectes. L’anàlisi d’aquest tipus d’activitat va més enllà del plantejament quantitatiu típic dels estudis de la participació i posa el focus en la identificació dels aspectes deliberatius de les converses al voltant dels projectes, les idees i els temes en els quals participa la ciutadania», expliquen els investigadors del projecte.

En aquest projecte participen, a banda de Borge, els professors dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Joan Balcells, Albert Batlle i Albert Padró-Solanet; el tècnic superior de la Diputació de Barcelona i professor col·laborador de la UOC Andreu Orte; el tècnic superior de la Generalitat de Catalunya i professor col·laborador de la UOC Isidre Obregón, i l’investigador del grup Communication Networks and Social Change i col·laborador i dissenyador de la plataforma Decidim Antonio Calleja.

La iniciativa és finançada per la Secretaria de Transparència i Govern Obert i per la Subdirecció General de Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya mitjançant la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC 2017), gestionada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Els avançaments i resultats del projecte s’abocaran en aquest blog.