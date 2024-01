La UOC participarà en un nou projecte impulsat pel Memorial Democràtic (MD) i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) basat en la recuperació de la memòria històrica a tres països de l'Amèrica Llatina: Colòmbia, el Salvador i Guatemala. La UOC aportarà el seu coneixement en matèria d'estratègia digital i transferència del coneixement en línia per a la difusió del patrimoni a les institucions implicades d'aquests tres països.

La UOC posa la seva expertesa en estratègia digital i difusió digital del coneixement a disposició del Memorial Democràtic, que, en un projecte conjunt amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, impulsa una línia estratègica de cooperació basada en la recuperació de la memòria històrica a l'Amèrica Llatina, amb l'objectiu d'enfortir les capacitats de recuperació, tractament i difusió del patrimoni en països que es troben en processos de pau, com ara el Salvador, Guatemala i Colòmbia.

L'MD, referent internacional en la gestió d'arxius documentals en línia, ha convidat la Universitat a participar en el desplegament de tres projectes de cooperació conjunts amb el Museu de la Paraula i la Imatge del Salvador (MUPI), l'Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala (AHPN) i el Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia (CNMH).

Al llarg del període 2017-2018, un equip acadèmic i expert dels Estudis d'Arts i Humanitats assessorarà les institucions dels països implicats en el disseny de programes de recuperació dels testimonis de les víctimes per a donar a conèixer els conflictes interns i estendre la memòria històrica més enllà de les seves fronteres, i també en la conceptualització i la difusió dels fons documentals.

«Sens dubte, un dels temes que contextualitzen actualment la realitat d'aquests països és el postconflicte», afirma Gemma Xarles, directora de Globalització i Cooperació de la UOC, i afegeix que per a fer la transició a un escenari de pau és imprescindible «passar per un procés de veritat, justícia, reparació i perdó en què la recuperació i difusió de la memòria històrica és una peça clau».

Trobada d'historiadors, arxivers i víctimes a Colòmbia

En la primera fase del programa, és previst posar els arxius documentals en línia al Salvador i Guatemala, mentre que a Colòmbia s'ha fet un procés d'identificació de les necessitats de cooperació entre el CNMH, l'MD, l'ACCD, el Departament de Cultura de la Generalitat i la UOC, en el marc de la Segona Trobada Internacional d'Experiències de Memòria que va tenir lloc entre l'1 i el 5 de desembre a Colòmbia, en la qual van participar tots els agents implicats: més de setanta exiliats, víctimes, experts, professionals, historiadors i arxivers.

En representació de la UOC, hi va participar Laura Solanilla, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats, com a especialista en els usos de les TIC per a difondre el patrimoni cultural i en l'estudi de la relació entre memòria, patrimoni i identitat.