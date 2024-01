«L'única alternativa a la desigualtat social a Llatinoamèrica és l'educació»

Pròximament, la UOC estrenarà oficina a Colòmbia, un país amb el qual, històricament, manté llaços institucionals i socials forts. La seva directora, Pilar Murcia, és psicòloga de formació, però ha centrat la seva carrera professional en el desenvolupament de l'aprenentatge en línia a Colòmbia. Els seus primers passos en el món de les TIC van ser a la Universitat de Los Andes. També va treballar per a la Universitat del Rosario, la Xaveriana i el Ministeri d'Educació de Colòmbia fins a arribar a la UOC, que sempre ha sentit com casa seva, segons confessa, ja que és graduada del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning).

Colòmbia està en un procés de canvi en el context polític i econòmic (procés de pau, recuperació econòmica, etc.). Quina és la situació actual del país?

Colòmbia és un país marcat per la desgràcia des de fa més de cinquanta anys: conflicte armat, narcotràfic, guerrilla, paramilitars, etc. Hi ha tot tipus de forces fosques que influeixen en una realitat que ha tingut un bon brou de cultiu: la desigualtat social. La situació a Colòmbia és molt similar al que passa a tot Llatinoamèrica, atès que sempre hi ha un problema socioeconòmic que impedeix que la població tingui accés a una oportunitat bàsica. Per això, el continent és un projecte social, perquè la diferenciació tan gran entre diferents estrats socials és un problema estructural que es perpetua per culpa de la corrupció. Des del meu punt de vista, l'única alternativa és l'educació. Potser no en aquesta generació, però espero que els infants del nostre present aconsegueixin viure en un món en pau gràcies a l'educació.

I com afecta això el sistema universitari colombià?

En l'àmbit universitari passa el mateix que en el món real. Hi ha una demanda creixent d'estudis universitaris, gràcies en part a l'increment de l'accés de la dona a l'ensenyament superior. En aquest context, s'han creat universitats de garatge, que són universitats de molt baixa qualitat. A més, l'aprenentatge en línia ha estat considerat, com en molts països llatinoamericans, de segona categoria, malgrat que ha experimentat un gran increment gràcies a l'aposta del Ministeri d'Educació per l'ensenyament virtual. Aquesta situació representa una gran oportunitat per a la UOC, ja que el govern està implementant un pla transversal de país per a l'ús de les TIC en diferents àrees de la societat: educació, salut, govern, etc.

La UOC ha desenvolupat un model d'aprenentatge en línia acreditat amb vint anys d'experiència a Catalunya. Què pot aportar la nostra universitat en un país com Colòmbia?

En primer lloc, el model. La UOC té un model educatiu molt valuós enfocat a competències, que serveixen als estudiants per a millorar la seva aptitud professional o accedir a un altre tipus de càrrec. Per a això, fa falta una anàlisi real de quin és el valor agregat que aporta cada tipus d'eina multimèdia en funció de l'aprenentatge.



En segon lloc, el treball col·laboratiu, que et permet relacionar-te amb persones de tot arreu. Per a aprendre globalment, no només cal que el contingut tingui un concepte global, sinó que has de poder interactuar amb persones de qualsevol part del món.



Finalment, l'avaluació contínua: no és una avaluació de l'aprenentatge, sinó una avaluació per a l'aprenentatge. El seu objectiu és garantir l'assimilació del coneixement, i per a això, l'avaluació canvia de concepte i garanteix la qualitat. Jo en soc un exemple, ja que vaig aprendre a la UOC.

Creus que una aliança UOC-Colòmbia millorarà l'educació colombiana en termes d'accés i qualitat de l'ensenyament superior en línia?

N'estic convençuda, ja que la UOC té molt a dir en diversos camps: primer, sistematitzant i donant suport a altres universitats en el desenvolupament del seu model, i segon, incrementant la recerca de qualitat en les àrees en les quals treballem.



Un altre àmbit important en el qual la UOC pot aportar molt és el de la consultoria, gràcies a UOC Corporate en el sector empresarial i a UOC X en formació no reglada. De fet, UOC X ha desenvolupat un projecte per a anivellar estudiants del programa «Ser pilo paga», amb el qual el govern facilita als millors estudiants del país amb menys recursos estudiar en universitats de prestigi. Aquests estudiants no sempre tenen les competències necessàries per a estudiar en universitats tan exigents, per la qual cosa acaben abandonant els estudis. Per això, és fonamental resoldre el problema d'anivellament i que aquests estudiants acabin els estudis amb èxit.

Colòmbia ha estat el país triat per a començar un nou model de delegació internacional de la UOC. Quins motius han portat a la tria de Colòmbia? En què consisteix aquest nou model?

Colòmbia ha estat triada perquè té un bon nivell d'ensenyament superior universitari, però també té una realitat que és rica en matisos. El nostre objectiu és desenvolupar un model que es pugui replicar en altres països del Con Sud, ja que el sistema social és molt semblant entre ells. La UOC no «colonitzarà», sinó que buscarà relacions beneficioses per a totes les parts. Ajudarem que cada universitat pugui pensar bé el seu model de gestió, pedagògic i organitzacional en l'àmbit de l'aprenentatge en línia. Ara mateix, per exemple, hi ha cinc universitats interessades en una consultoria com la que s'està fent amb DUOC, tres de les quals en regions que han sofert el conflicte armat. Imagina l'impacte social que podem tenir com a universitat!



L'objectiu de la delegació no és comercial, sinó millorar la qualitat, ampliar la cobertura i l'accés i tenir un impacte social. També donarem suport al gran nombre d'estudiants colombians que estudien a la UOC. Actualment estem treballant en un model d'homologació de títols, com ja es va fer amb l'Equador, i en la facilitació de pràctiques internacionals amb diferents empreses del país.



Tant de bo d'aquí a uns anys tinguem referències dels ocupadors sobre els estudiants que surtin després que hàgim millorat la qualitat de l'aprenentatge en línia! Garanteixo que serà molt bona.