Davant del nou cicle polític que comença aquest mes de gener, els rectors, la rectora i els presidents dels consells socials de l'Associació d'Universitats Públiques de Catalunya (ACUP) consideren fonamental que el pròxim Govern recuperi la conselleria d'Universitats i Recerca «per a situar l'ensenyament superior i la recerca al centre de les polítiques públiques del nou Executiu». En l'assemblea general celebrada aquest dijous, en què s'ha designat com a nou president el rector de la UOC, Josep A. Planell, els màxims responsables de les universitats públiques de Catalunya reclamen al Parlament i al pròxim Govern de la Generalitat que prioritzin l'ensenyament superior i la recerca.

L'ACUP defensa el sistema universitari públic com a agent clau en els àmbits econòmic i social. En aquest sentit, sosté que l'impacte i el compromís social de les universitats públiques catalanes «han estat elements decisius en la transformació del nostre país i és voluntat de l'ACUP seguir contribuint a fer que la nostra societat sigui més equitativa, lliure, oberta, culta i pròspera».

Precisament, la contribució i el retorn a la societat de les universitats van quedar xifrats en l'Informe d'impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya: la universitat pública catalana genera 12,4 milions de facturació cada dia, una xifra que s'eleva fins als 14,7 si es té en compte l'impacte de la recerca, també de titularitat pública. Així, per cada 100 euros de despesa en el sistema català d'universitats públiques el 2015, en van retornar 402 al PIB de Catalunya. Aquest balanç, segons els autors de l'informe, només representa una part de tot el que reporten les universitats i els centres de recerca a la societat.

En els darrers anys, les universitats públiques han aplicat plans d'austeritat i de contenció pressupostària. Per això, ara reclamen lideratge polític i plantejament estratègic «perquè Catalunya refermi i impulsi el seu lideratge internacional com a referent en l'àmbit del coneixement i la recerca».



Josep A. Planell, nou president

La nova junta directiva de l'ACUP, constituïda aquest dijous, ha nomenat el rector de la UOC, Josep A. Planell, com a nou president. El mandat és anual, i completen el nou equip el rector de la UB, Joan Elias, com a vicepresident primer; el president del Consell Social de la UAB, Gabriel Masfurroll, com a vicepresident segon; la presidenta del Consell Social de la UdG, Rosa Núria Aleixandre, com a vicepresidenta tercera, i el rector de la UPF, Jaume Casals, que fins ara n'era el president i passarà a ser-ne el secretari.

Josep A. Planell (Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciència dels Materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l'any 1992 és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) des que es va crear, el desembre del 2005, fins a l'abril del 2013, quan va prendre possessió del càrrec de rector de la UOC.

En la reunió, la nova junta ha aprovat el pla de treball per a l'any 2018, en bona mesura continuació de les activitats i els projectes portats a terme fins ara. Es destaca la realització del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), que tindrà lloc al Palau de Congressos de Girona el mes de juliol, i l'elaboració de l'Informe d'indicadors de docència i l'Informe d'impacte social de les universitats públiques. Així mateix, es continuarà la feina conjunta amb la Generalitat de Catalunya per al Pacte Nacional per l'Educació Superior i la millora del finançament universitari. L'ACUP també continuarà amb l'estratègia de projecció i relacions internacionals del sistema universitari, en què es destaca el treball de la Global University Network for Innovation (GUNi), que formen la UNESCO, la Universitat de les Nacions Unides (UNU) i l'ACUP.



Sobre l'ACUP

L'ACUP es va crear l'any 2002 per iniciativa de les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC). Els seus objectius fundacionals són defensar els interessos de les universitats públiques i el rol de les universitats en la societat, projectar les universitats internacionalment i promoure projectes singulars o estratègics de col·laboració entre les universitats cercant l'eficiència i el major impacte.

La rectora i els rectors de les universitats representen la institució a l'Assemblea General de l'ACUP, màxim òrgan directiu de l'Associació. La presidència de l'ACUP recau anualment i d'una manera rotatòria preestablerta en els rectors i les rectores de les universitats. Des de l'any 2008 s'hi van afegir com a membres de l'Assemblea General de l'Associació els presidents i les presidentes dels consells socials o càrrecs equivalents de les universitats membres.