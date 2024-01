Mèxic reconeix la qualitat de la UOC en l'educació superior universitària

La incorporació en aquesta llista aporta prestigi i confiança als estudiants mexicans que vulguin cursar estudis a la UOC. "Aquest és un pas més per a posicionar el nostre model com a referent global, aconseguir el reconeixement dels nostres estudis a l'Amèrica Llatina i ampliar-ne la cobertura", ha destacat Gemma Xarles, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació.

"Continuarem treballant en el procés de reconeixement dels títols dels nostres estudiants a Mèxic per tal que l'homologació sigui immediata", afirma Soreya Reyes, directora de la seu a Mèxic, que ha explicat que és la prioritat actual de la delegació ja que "Mèxic és un referent en l'educació superior a Amèrica Llatina i aquest reconeixement ens aplanarà el camí per acostar-nos a altres països on el nostre model educatiu pot contribuir a ampliar l'accés i la cobertura dels estudis superiors universitaris".

Actualment, els graduats mexicans de la UOC compten amb el suport de la delegació per al tràmit d'homologació dels títols oficials al seu país. Amb l'objectiu de facilitar el tràmit, "la universitat ha obert un canal de comunicació directa amb la DGAIR per tal de disminuir el temps de resposta, proporcionar la informació necessària per establir precedents sobre les titulacions de la UOC i obtenir el màxim d'homologacions possibles", explica Reyes.



L'acreditació del model virtual a Mèxic

El passat mes de desembre Juan Carlos del Castillo, director tècnic del Consell per a l'Acreditació de l'Educació Superior de Mèxic (COPAES) va visitar la UOC amb l'objectiu de conèixer el nostre model d'aprenentatge, en un moment en què el seu país està començant amb el procés d'acreditació de l'educació en línia.

Al llarg de tres dies va reunir-se amb personal de la universitat i de l'AQU per conèixer de primera mà l'experiència en el reconeixement i acreditació de la UOC i compartir experiències i bones pràctiques. Del Castillo va valorar molt favorablement l'intercanvi: "Ha estat una experiència molt gratificant conèixer una universitat tan consolidada en l'àmbit de l'educació online. [...] Ens dona una idea de com s'han de fer les coses".