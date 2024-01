Per què costa fer amics a partir de 30 anys?

Un estudi de la Universitat Aalto a Finlàndia i de la Universitat d’Oxford al Regne Unit revela que és a l’edat de 25 anys quan s’arriba al nombre màxim de connexions socials. Els investigadors, que han analitzat les dades de tres milions d’usuaris de telèfon mòbil de països europeus —per identificar els patrons de comportament en les trucades (freqüència i durada) i en les xarxes socials— , expliquen que els joves no paren de fer amistats fins a aquesta edat, però que després les comencen a perdre ràpidament.



Les dones, segons la recerca, acostumen a perdre-les més ràpidament que els homes, però després d’uns quants anys, cap a l’edat de quaranta anys, ells acaben amb un total d’amistats inferior que el d’elles. Aquests investigadors pensen que les dones inverteixen més esforços abans que ells per a trobar o mantenir les amistats que responen a l’ideal de «millor amiga o amic». Una vegada els sembla que les han trobat, inverteixen més temps a nodrir aquestes relacions i en perden d’altres de menys valuoses per a elles.



Per al professor de psicologia de la UOC Adrián Montesano, un altre factor que pot desencadenar aquest fenomen és que pels volts de la trentena les persones ja tenen els seus interessos vitals més definits, i moltes vegades el «grup d’iguals» de l’adolescència i de la primera joventut deixa de ser una referència fonamental per a construir la pròpia identitat.



Com apunta el sociòleg Francesc Núñez, investigador en emocions de la UOC, els criteris de selecció i la capacitat de crear vincles afectius es fan més restrictius. «Quan ets jove, el que tens al davant és un potencial indefinit molt gran, no has definit la teva vida, ni els gustos, ni els criteris d’elecció. A mesura que et fas gran et vas definint, i com que l’amistat normalment funciona entre iguals, cada cop són menys els “iguals” que trobes al món», afegeix.



A més, en aquesta nova etapa vital, explica també Natàlia Cantó, investigadora en emocions i sociòloga de la UOC, moltes persones adquireixen responsabilitats laborals i familiars (parella, fills, etc.) que els absorbeixen una gran part de l’activitat diària, deixant poc marge per a cultivar l’esfera social. «La gent no es coneix en cinc minuts, i en aquestes circumstàncies, alguns nous espais on es pugui passar prou estona per a conèixer gent poden ser els grups de pares», apunta Cantó.



Avui dia, moltes parelles que se separen cap a la trentena o la quarantena tenen dificultats per a trobar amics per a quedar. «Això pot passar perquè la parella comparteix el cercle d’amistats i, després de la separació, un d’ells se’n queda fora, o perquè la parella estava tan fusionada, que ha oblidat dedicar temps a la xarxa individual d’amistats», argumenta Montesano. Per a evitar-ho, Núñez recomana que, si la vida ho permet, es cultivin sempre les amistats amb trobades, encara que sigui amb més o menys intensitat. «De totes maneres, una bona amistat el temps no la deteriora», adverteixen tots tres experts de la UOC.





Consells per a fer noves amistats



Per a fer noves amistats en edat adulta, Cantó aconsella aprendre a ser receptiu amb l’altra gent, ser tolerant, compartir i entendre que els amics no han de sentir i pensar igual. Montesano, per la seva banda, recomana viatjar per conèixer-se un mateix i conèixer altra gent, perdre la por de parlar amb desconeguts i connectar amb comunitats a les quals agradi fer les mateixes coses, com, per exemple, esport. I Núñez remarca la importància de tenir la voluntat de construir una amistat i ser capaç de generar trobades sense jutjar-les en termes de benefici-cost.



Per als millennials que viatgen sovint o que canvien amb freqüència de ciutat de residència i per als quals es fa difícil trobar noves amistats, en els darrers anys han aparegut arreu del món aplicacions per a conèixer gent. És el cas de la coneguda Meetup, amb 32 milions de membres actius en 182 països i amb una mitjana de 15.000 reunions diàries al món, que ofereix als usuaris la possibilitat d’assistir a activitats vinculades a grups units per un interès comú (cultura, senderisme, fotografia, etc.).



Dos exemples més d’aplicacions que declaren que fugen del concepte de plataforma per a lligar són Pattook, amb el lema «The Strictly Platonic Friend Making App», i HeyVINA, una aplicació que es descriu com un Tinder per a dones que viatgen o se n’han anat a viure a una altra ciutat i volen fer amigues.



Per als tres experts de la UOC, aquest tipus d’aplicacions són útils perquè poden estalviar molts passos, com descobrir qui està en una situació similar o qui està receptiu a conèixer gent, i així fer una primera tria. Ara bé, com recalquen, una bona amistat requereix temps i esforç.





Amics per a combatre la depressió



Algunes investigacions internacionals recorden que és important mantenir les amistats perquè són beneficioses per a la salut mental —per a combatre, per exemple, la depressió— o per a la salut física. En aquest darrer cas, hi ha estudis que connecten l’aïllament social amb el risc cardiovascular.