Seguir uns hàbits saludables evitaria la meitat de càncers gàstrics i un 37% dels de còlon

El dia 4 de febrer se celebrarà el Dia Mundial contra el Càncer





No fumar, seguir una dieta rica en fruites i verdures, mantenir un pes normal, fer activitat física de manera regular i no beure alcohol o fer-ho amb moderació redueixen el risc de patir càncer de còlon un 37%; el de mama, un 26% i el gàstric, fins a un 51%, segons recullen estudis mèdics. A més, el sobrepès i l’obesitat augmenten el risc de patir diferents tipus de tumors com el de còlon i recte, esòfag, endometri, pàncrees, ronyó, pit o mama durant la postmenopausa, o el de vesícula. El 4 de febrer se celebrarà el Dia Mundial contra el Càncer.



Per a minimitzar el risc de patir càncer, la nutricionista i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC Laura Esquius explica que cal prioritzar els aliments d’origen vegetal, de manera que s’haurien d’ingerir cada dia almenys cinc racions (com a mínim 400 grams) de vegetals no feculents rics en fibra (verdures i hortalisses) i fruites, i s’hauria d’incrementar el consum de cereals no refinats i llegums, a banda de limitar els cereals refinats. També aconsella limitar la ingesta de carn vermella i evitar el consum de carns processades, ja que un estudi avalat per l’OMS associa la ingesta d’aquest tipus d’aliments amb un increment del risc de càncer colorectal. «La ingesta d’aliments d’origen animal s’hauria de fer en quantitats moderades», apunta Esquius.



Segons recullen diversos estudis, la carn processada és darrere de 3.800 casos anuals de càncer detectats a l’Estat espanyol, xifra que representa l’1,8% del total. El tabac és el responsable de 42.000 casos de càncer (20% de tots els tumors) i l’alcohol, de 23.000 casos (11%).



Una altra de les recomanacions que fa la nutricionista és fer activitat física. No cal fer grans esforços. N’hi ha prou amb caminar a pas lleuger trenta minuts al dia i, a mesura que millora la capacitat física, augmentar fins a seixanta minuts a un ritme més intens o bé fer trenta minuts al dia d’una activitat física més vigorosa. «Hi ha prou indicis per a afirmar que l’activitat física protegeix del càncer i de l’obesitat i, de manera indirecta, dels càncers associats amb més risc si hi ha obesitat», afirma Esquius.



Per a l’experta, l’abandonament de la dieta mediterrània i l’adopció d’estils de vida cada cop més sedentaris comporten un augment de la incidència de l’obesitat entre la població, una patologia que assegura que augmenta el risc no solament de malalties cardiovasculars, sinó també de càncers. La professora de Ciències de la Salut, basant-se en estudis de l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer, explica que a Europa són atribuïbles a l’obesitat el 45,2% de càncers d’endometri; el 42,7% dels càncers d’esòfag; el 31,1% dels renals; el 27,5% dels de còlon en homes i el 14,2% en dones, i el 19,3% dels de pàncrees.



«No hi ha aliments que curin el càncer»

Per a combatre la malaltia, l’experta deixa clar que «no hi ha aliments miraculosos que curin el càncer», si bé reconeix que l’all, el te verd, les fruites vermelles o la cúrcuma tenen beneficis sobre la salut, i, per tant, recomana incloure’ls en una alimentació variada i equilibrada que inclogui també altres infusions, fruites, espècies o herbes que tenen propietats beneficioses.



Més proteïnes durant el tractament

Durant el tractament de càncer, Esquius aconsella seguir una dieta equilibrada que inclogui aliments dels diferents grups. I fa un èmfasi especial en el consum de proteïnes, imprescindible per a afrontar el tractament i reparar els teixits que es poden malmetre durant la quimioteràpia o la radioteràpia. En aquest sentit, recomana afegir al dinar i al sopar qualsevol preparació que contingui peix (blau o blanc), marisc, carn (principalment magra) o ous.



La Fundació Alícia i l’Institut Català d’Oncologia exposen en la seva guia de recomanacions generals sobre l’alimentació durant el tractament del càncer que les persones malaltes generalment necessiten consumir més quantitat de proteïnes que una persona sana, ja que un dèficit de proteïnes pot endarrerir la recuperació i augmentar el risc d’infeccions.



Com es poden combatre els efectes secundaris

L’experta en alimentació i càncer explica que el tractament de quimioteràpia pot comportar efectes secundaris, com la pèrdua de gana, nàusees, vòmits, diarrea, cansament o canvis en els gustos, uns símptomes que poden aparèixer al cap de poques hores d’haver començat el tractament, però que solen persistir pocs dies. Per a combatre aquests símptomes, Esquius aconsella aprofitar el moment del dia amb més gana per a incloure els aliments més energètics o nutritius, com també, per a estimular la gana, caminar abans dels àpats, menjar en un ambient relaxat i tranquil o presentar els plats amb varietat de textures, olors i colors. També és bo tenir a la vista aliments fàcils de menjar i saludables com la fruita i la fruita seca.



De la por al «jo podré»

Tan important com cuidar la dieta durant el tractament és vetllar per la part emocional i evitar que sentiments com la ràbia, la tristesa, la pèrdua d’autoestima o l’ansietat s’apoderin del malalt més temps del compte. La psicòloga i professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia de la UOC Mireia Cabero explica que l’ansietat i la por en més o menys mesura apareixen pràcticament en tots els pacients davant el diagnòstic de la malaltia. No obstant això, després d’aquest primer impacte i un cop es comença el tractament, és bo que els malalts es mostrin esperançats i confiats. «Sentiments vinculats a l’esperança, a la confiança, a la tranquil·litat que tot anirà be, pensar “jo podré o el meu cos podrà” han de prevaldre per sobre de la por, l’ansietat, el neguit i la preocupació, que també existeixen», explica Cabero. Assegura que «ser positiu a l’hora de combatre la malaltia ajuda» i explica que hi ha diversos estudis científics que reforcen la idea que com més positivitat mental i emocional hi ha, més possibilitat d’enfortir-se té el sistema immunològic, que és el que està més sotmès a l’estrès psicològic i emocional.



Vulnerabilitat física i emocional

El tractament amb quimioteràpia pot provocar nàusees, vòmits o calfreds que debiliten el cos. «Quan un cos està dèbil, la ment acostuma també a estar dèbil», subratlla Cabero. En aquest sentit, explica que es poden fer, com a complement de la medicació, tractaments d’homeopatia o flors de Bach que ajuden a enfortir el cos. «Quan el cos se sent fort, és més fàcil que el cervell tingui pensaments de confiança i seguretat en un mateix», afirma l’experta.



La família o els amics també tenen un paper important en l’acompanyament del malalt i s’haurien de convertir en els qui sostenen els neguits, els plors, les angoixes i les preocupacions. «Quan la persona se sent acompanyada, es pot desfogar amb atacs de plor, crisis d’ansietat o d’angoixa. Aquests sentiments no són negatius i exterioritzar-los ajuda a no estar amb tanta tensió», explica la professora.



Aplicació d’ajuda mútua

Les noves tecnologies han permès posar a l’abast de persones malaltes aplicacions per a compartir informació i experiències. Una d’aquestes aplicacions és Xemio, adreçada a dones amb càncer de mama que tenen necessitat d’informació durant les sessions de quimioteràpia i altres tractaments farmacològics. Aquesta aplicació permet consultar informació fiable, registrar efectes adversos, escriure comentaris o comparar l’experiència pròpia amb la de persones que han passat pel mateix procés.

Cabero explica que els grups d’ajuda mútua acostumen a funcionar, però per a garantir-ne l’èxit cal que estiguin liderats per persones que estan en una fase més avançada del tractament i que han tingut una experiència positiva.