Com protegir els ulls de les pantalles?

L'increment, sobretot, de l'ús dels smartphones i tauletes comporta avui dia una exposició més gran de les persones a la llum blava que emeten les seves pantalles. I cada vegada més, com apunta el doctor en físiques David Merino, investigador de la UOC en tècniques d'imatge d'alta resolució aplicades a l'oftalmologia, la tecnologia LED que hi ha al darrere produeix una llum més intensa.

Els experts apunten que l'exposició a la brillantor de les pantalles pot provocar «la síndrome visual informàtica». I per tant, patir de sequedat, visió borrosa, ulls vermells o irritació. Per a protegir-se d'aquests efectes recomanen a les persones intentar parpellejar més, fer pauses regulars cada 20 minuts, enfocar a llocs allunyats per a descansar i utilitzar llàgrimes artificials. I Merino, també professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, afegeix per la seva banda que pot ser beneficiós ajustar la brillantor de les pantalles al mínim possible per veure còmodament.

A banda d'aquesta síndrome, hi ha tot un debat sobre els possibles efectes negatius de l'exposició a llum blava per a la salut ocular. Alguns estudis internacionals, després d'observar-ne l'efecte en les retines d'animals, principalment de rates, i en les cèl·lules de retines humanes en cultiu, conclouen que pot provocar un augment dels residus als ulls (fototoxicitat), derivats de la pròpia funció de la visió; i uns altres revelen que les longituds d'ona que emeten els LED de llum blava poden afectar la retina i, a llarg termini, desembocar en alguna malaltia degenerativa de la retina, com la degeneració macular associada a l'edat (DMAE).

La Societat Espanyola d'Oftalmologia apunta, però, que els estudis científics no demostren que la llum blava de les pantalles LED provoqui danys a l'ull. «No hi ha un estudi realitzat en humans, necessari per a poder emetre una recomanació definitiva sobre els possibles danys. Només s'han fet estudis in vitro o en animals sotmetent-los a llums blaves de gran intensitat».



Els filtres protectors, en dubte

Són diversos els productes que han sortit al mercat anunciant-se com a protectors de la llum blava. Des de protectors de pantalles fins a ulleres amb filtre especial per a mirar ordinadors, mòbils o tauletes; però avui dia existeixen poques investigacions que es refereixin als seus possibles beneficis.