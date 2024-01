La tecnologia ressuscita el cinema

El consum de cinema a Espanya és del 0,7% des de fa anys, segons l’estudi Marco general de los medios en España 2017 de l’Associació per a la Recerca dels Mitjans de Comunicació (AIMC). És estable, però no té pas la salut que podria tenir. Tot i això, té una gran aliada: la tecnologia. Conceptes nous com ara vídeo a la carta (vídeo on demand, VOD), multisuport (crossmedia), transmèdia, finançament col·lectiu (crowdfunding), experiències immersives, cinema de realitat virtual i realitat augmentada són realitats noves que neixen amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i que ajuden a incrementar el consum de pel·lícules i sèries. En aquest nou marc, el sector demana nous rols professionals. Conscients d’això, la UOC ha dissenyat un grau d’Estudis de Cinema* que donarà resposta a la demanda de formació de professionals polivalents i capaços d’adaptar-se als canvis que s’han anat produint en tota la cadena de valor de la indústria cinematogràfica arran de la digitalització. El títol serà de tres anys (180 ECTS) i s’oferirà a partir del curs que ve.

Les TIC han tret el cinema de les sales de projecció i l’han convidat a entrar a les llars, on es consumeix a la carta i per internet. Els agents tradicionals es veuen forçats a repensar els models de negoci i les estratègies de distribució, programació i producció a causa dels efectes provocats per les noves tecnologies, per les noves formes de consumir de manera ubiqua i en pantalles múltiples, i per les noves dinàmiques establertes per actors com Netflix, YouTube, Amazon o Hulu. Es tracta d’«estratègies disruptives de distribució, programació o producció que impacten tant en el negoci del cinema com en el de la televisió i que tenen efectes directes en els perfils professionals antics i nous», explica Jordi Sánchez Navarro, director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Com indica el Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya de 2017, «la rapidesa dels canvis que es produeixen en el sector audiovisual explica que la demanda de perfils professionals per les empreses i les institucions es renovi contínuament. Aquest fet requereix una resposta del sistema educatiu, que s’ha d’adaptar progressivament a les necessitats de formació emergents en el mercat».

En aquest context, el grau d’Estudis de Cinema neix amb l’objectiu de «cobrir la necessitat de creació i formació constant de perfils vells i nous nascuts de la confluència de les noves tecnologies i els continguts en el sector audiovisual», explica la seva directora, Judith Clares.



Noves professions del sector audiovisual

En un sector en transformació i estretament relacionat amb l’escenari digital, com s’indica en l’informe Empleos del futuro en el sector audiovisual de la Fundació Atresmedia Corporación i PWC, destacaran les professions relacionades amb l’anàlisi d’audiències i les dades massives (big data) o l’agregació de continguts vinculats a ofertes de vídeo a la carta (VOD), eixos clau de les noves ofertes de transmissió lliure (OTT) i de la televisió de pagament. Són «continguts que considerem necessari incorporar en el grau per a conèixer-los i reflexionar-hi, i també els relacionats amb la creació i les noves narratives transmèdia i continguts específics entorn de la distribució de continguts audiovisuals per a noves plataformes VOD i dispositius de mobilitat», explica Clares.

L’informe detalla que els nous llocs de treball seran en les àrees de continguts, màrqueting i transmèdia, que destacaran els que estiguin relacionats amb l’àmbit digital i el desenvolupament multiplataforma, i que seran perfils especialitzats.



Bons temps per al cinema

Segons l’informe Entertainment and Media Outlook 2017-2021. España de PWC, «el renaixement del sector del cinema continuarà durant els pròxims cinc anys. La crisi econòmica i la pirateria van portar a una caiguda significativa dels ingressos de taquilla. Els ingressos generats pel segment van caure fins a 519 milions d’euros el 2013. Des de llavors, el cinema ha mostrat símptomes de recuperació i el 2016 ha arribat a aconseguir uns ingressos de 621 milions d’euros, i s’espera que creixin fins a arribar a 729 milions d’euros el 2021, a raó d’una taxa de creixement acumulada equivalent de 3,2% en els pròxims cinc anys. Això portarà a assolir el 2019 la mateixa situació d’ingressos que el sector tenia deu anys enrere, en una situació de precrisi».

Aquest creixement s’assolirà, en gran part, per l’augment considerable del consum de cinema digital a la llar (14%); és molt rellevant el 25% de creixement que aporta el consum de vídeo a la carta (VOD), apunta el mateix estudi.



La UOC ja ofereix un màster de Cinema Fantàstic amb el Festival de Sitges

Actualment, un vintena estudiants es formen amb el màster de Cinema Fantàstic i Ficció Contemporània, una de les novetats del curs actual creat per la UOC i Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

Per a Jordi Sánchez Navarro, director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i d’aquest màster, és clau que els professionals es reciclin i reinventin constantment per tal que facin pel·lícules que «sorprenguin, espantin, emocionin i entusiasmin» els espectadors. D’altra banda, han de poder plantejar bons guions i dissenyar la preproducció d’un producte cinematogràfic.

En aquest sentit, tant el màster de Cinema Fantàstic i Ficció Contemporània com el nou grau d’Estudis de Cinema són apostes clares de la UOC per la creativitat en l’àmbit del cinema, en un moment en què, com explica Sánchez Navarro, «en totes les formes de la comunicació, i molt especialment en el cinema i els mitjans audiovisuals, d’aquí a cinc anys apareixeran serveis i formes de fer de les quals ara no tenim ni idea». En aquest context, «s’obre un escenari molt prometedor per als creadors cinematogràfics i audiovisuals, especialment en el petit format, com mostra el fet que el vídeo s’hagi convertit en el recurs més important i efectiu de la xarxa», afirma Sánchez Navarro.