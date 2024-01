Hi ha persones predominantment visuals, per a les quals les imatges mentals són una forma natural d'entendre el món. D'altres són més auditives: escoltar és el seu canal principal per a relacionar-se i aprendre. O més cinestèsiques: assimilen fent. Aquestes i altres característiques personals dels empleats són elements que les empreses han de tenir en compte a l'hora de dissenyar solucions d'aprenentatge innovadores per a la seva gent. Així ho explica Jordi Gutiérrez , director general de UOC Corporate , l'empresa de la Universitat Oberta de Catalunya que es dedica a formar professionals per a l'àmbit corporatiu.

En aquest context, la tecnologia pot jugar un paper fonamental. De fet, l'aprenentatge en línia és una modalitat a l'alça: es preveu que el 2025 mogui més de 300 mil milions de dòlars a tot el món. Però aquest tipus de formació no sempre té la qualitat desitjada. Com es pot aconseguir que no només ajudi a retenir els treballadors, sinó que també sigui un motiu pel qual candidats amb talent vulguin treballar en una determinada empresa?

Una de les claus, afirma Gutiérrez, passa per la personalització: «No pot ser cafè per a tothom, sinó que cal que les empreses facin l'esforç de dissenyar solucions innovadores en què cada professional pugui trobar els recursos que realment necessita, en el moment adequat i en el format que millor encaixa amb la seva manera d'aprendre». Avui, l'anàlisi de dades (o learning analytics) permet avaluar com aprèn cada professional i per tant «personalitzar tant els continguts com la metodologia que li poden anar millor», detalla. En el cas de UOC Corporate, «vam néixer digitals i la nostra metodologia ja porta implícita aquesta tasca: tenim sistemes per a processar com has navegat, com aprens, i per a dissenyar-te solucions més properes al que necessites», indica. Aquests sistemes es combinen amb la informació de què ja es disposa de cada persona i amb el seguiment que en fan els consultors i experts.

Així, diu Gutiérrez, el treballador tindrà una experiència positiva que el motivarà a continuar aprenent i a adaptar-se al canvi continu. «I si en una entrevista de feina la persona candidata entén que l'empresa aposta per un aprenentatge de qualitat i individualitzat que li permeti créixer personalment i professional, tindrà més motius per a voler-hi treballar», afegeix.



Continguts d'impacte i aprenentatge social

Així mateix, hi ha altres dos aspectes indispensables per a l'èxit d'una iniciativa d'aprenentatge, segons Gutiérrez. Un d'aquests aspectes són els continguts innovadors i de curta durada: «Cal sorprendre l'empleat amb nous enfocaments, connectant recursos breus que siguin útils, rellevants, amb un format atractiu i, sobretot, amb aplicació directa en el seu dia a dia», destaca. Per a aconseguir-ho són molt útils les sèries web, els podcasts, les infografies, els simuladors, els vídeos interactius o els jocs, explica el director general de UOC Corporate. A més, es tendeix a fragmentar els continguts en petites píndoles (el que s'anomena microaprenentatge o microlearning), cosa que permet consumir blocs de continguts en petits períodes de temps des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta.

L'altre aspecte clau és «fomentar un aprenentatge més informal i col·laboratiu, en entorns oberts on compartir coneixement amb companys i experts», explica Gutiérrez. Per a això serveixen els fòrums en línia o els xats, a més de les sessions presencials. «Per exemple, si parlem de lideratge, al marge d'adquirir coneixements, avaluarem líders de l'actualitat en grup, debatrem com ho fan els millors i, amb la ajuda d'un cas pràctic molt "aterrat" a la nostra realitat, treballarem com podem aplicar-ho en situacions concretes a la nostra empresa», il·lustra.

En definitiva, «el valor rau a definir molt bé els reptes que l'empleat ha d'assolir, combinar els recursos i experts més adients i dissenyar una metodologia que li aporti una experiència d'aprenentatge positiva», conclou l'expert de la UOC.



Tres anys de vida i més de 80 empreses

UOC Corporate va néixer la tardor del 2014 per impulsar la formació de la Universitat Oberta de Catalunya en l'àmbit empresarial, amb la missió d'acompanyar les empreses en el creixement dels seus professionals perquè superin els reptes de negoci als quals s'enfronten. Des d'aleshores ha prestat serveis a 3.500 treballadors de més de 80 empreses. «Oferim formacions amb impacte atractives i orientades a la necessitat de cada organització», recalca Gutiérrez.