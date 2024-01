L'assetjament i el ciberassetjament escolars s'enquisten a les aules

Un 33% dels alumnes ha patit algun cop ciberassetjament escolar i un 10%, assetjament escolar a Espanya, segons un estudi de l’ONG Save the Children. L’informe, que es va fer amb la participació de 21.487 alumnes de 12 a 16 anys, també destaca que un terç dels alumnes reconeix que ha agredit físicament un altre company en els darrers dos mesos i que un de cada tres l’ha amenaçat.



«La realitat és que en tots els centres educatius hi ha persones que pateixen per l’assetjament presencial o tecnològic provocat pels seus iguals», explica Eulàlia Hernández, doctora en Psicologia i professora del màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «Aquest tipus d’assetjament pot tenir conseqüències molt negatives per al desenvolupament psicològic i relacional sobretot si el maltractament es manté de forma sostinguda, tant per a les víctimes com per als agressors», afegeix Adrián Montesano, també doctor en Psicologia i professor del mateix màster.



El perfil del qui comet assetjament escolar sol ser el d’un jove que té un dèficit important a l’hora d’identificar i gestionar les emocions, tant pròpies com externes. En molts casos, aquests assetjadors han estat víctimes d’altres situacions d’abús. El del ciberassetjament és el d’un noi d’entre 14 i 15 anys (49%) que es caracteritza perquè comença a fer servir internet abans del que és habitual sense cap mediació dels seus pares, té un control alt i viu rigidesa familiar en la resta d’aspectes i, finalment, té un autoconcepte emocional baix.



Pel que fa al perfil de l’observador de l’assetjament, que té un paper clau en la dinàmica de la victimització, pot ser el d’algú que doni suport a aquest assetjament, que l’accepti sense intervenir-hi o que defensi la víctima.



Davant d’aquesta situació, la reacció dels pares també és diversa. Segons un estudi d’Educo, a l’11% dels pares amb fills assetjadors els costaria admetre-ho o bé traurien importància al problema; un 56% en parlarien amb els fills, i el 63% consideren que és l’escola la que ha de resoldre aquest tipus de casos.



La conferència «Bullying i ciberbullying: anàlisi del fenomen i directrius per a la seva prevenció i intervenció», que es celebra el 21 de febrer, analitza aquest fenomen i aprofundirà en les seves conseqüències. Alhora, s’apuntaran estratègies per a identificar, detectar i avaluar l’assetjament escolar i s’oferiran directrius que es poden dur a terme per a prevenir i intervenir en aquest tipus de casos. Hernández introduirà la conferència i Maite Garaigordobil, doctora en Psicologia i catedràtica d’Avaluació i Diagnòstic Psicològics a la Facultat de Psicologia de la Universitat del País Basc, la durà a terme.