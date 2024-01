El meu advocat és un xatbot

Segons el darrer estudi de PWC sobre el sector de l’advocacia, el 80% dels professionals considera imprescindible disposar d’una estratègia de digitalització per a afrontar el futur del negoci. L’informe apunta que cada cop més despatxos professionals veuen la tecnologia no només com una manera de guanyar eficiència, sinó també com una oportunitat per a reimaginar com s’ofereixen serveis legals.

Una de les eines més avançades d’aquest procés de digitalització és la intel·ligència artificial. «És útil per a múltiples tasques: l’automatització documental, la gestió i classificació de grans quantitats de dades i la millora de l’atenció als clients», explica Jordi Estalella, advocat i professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. «Una de les principals aplicacions pràctiques és la implantació de respostes automàtiques mitjançant xatbots», afirma Estalella.

Les previsions de la multinacional Gartner apunten que el 2018 el 30% de les converses que tindrem en línia es produiran amb aquests sistemes informàtics, fruit de la intel·ligència artificial, capaços de mantenir converses amb llenguatge natural per mitjà de canals de missatgeria. En el cas dels despatxos d’advocats, «els clients podran realitzar consultes legals i gràcies a aquesta tecnologia rebran una resposta ràpida i de qualitat», explica Estalella.

Segons Blanca Torrubia, directora del màster universitari d’Advocacia de la UOC, els tres principals beneficis de la implantació de les noves tecnologies com la intel·ligència artificial als despatxos professionals serien la millora de l’eficiència en reduir els costos; l’increment de la productivitat, «ja que els advocats es podran dedicar a tasques pròpies de més valor», i l’augment del nombre de clients, «ja que podran oferir-los bons serveis a preus més baixos».

La V Jornada d’Advocacia Digital de la UOC, que se celebra el 23 de febrer, analitza aquest procés d’implantació de la intel·ligència artificial als despatxos professionals, per mitjà de casos reals de firmes espanyoles. També es parlarà dels nous serveis en línia que permet la tecnologia i les noves professions i perfils professionals que aquesta transformació comportarà. A part dels professors Torrubia i Estalella, en les jornades participaran Jesús Sánchez, advocat i secretari de la Junta de Govern de l'ICAB; Andrea Ortega, advocada i directora de projectes d’innovació a Cuatrecasas, i Ferran Sala, director general a Espanya de VLex.