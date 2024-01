Coincidint amb l’any del novè aniversari —el celebra aquest dissabte—, WhatsApp posa en funcionament un sistema de transferència de diners entre els usuaris. De moment, només es pot utilitzar a l’Índia, on la companyia de missatgeria instantània ha introduït, en fase de prova, WhatsApp Payments. El sistema permet fer una transferència entre particulars amb la mateixa facilitat que enviar una fotografia o un document, o compartir un contacte en una conversa.

L’aposta de WhatsApp per introduir aquesta novetat a l’Índia no és casualitat. Segons un informe de l’empresa The Ken, aquest país asiàtic és clau per a la multinacional, ja que és on el seu mercat està més estès, amb un total de més de 200 milions d’usuaris actius diàriament. A més a més, els serveis de pagament entre usuaris mitjançant aplicacions mòbils són molt freqüents, a causa dels baixos preus tant dels telèfons intel·ligents (smartphones) com dels plans de dades que ofereixen les companyies telefòniques del país.

Ara bé, els usuaris d’aquesta aplicació estan preparats per a fer servir el mòbil com a mètode de pagament? Segons César Córcoles, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, hi ha dos aspectes clau a l’hora de pagar amb el mòbil: el bon funcionament de la tecnologia i la bona experiència dels usuaris. «Tecnològicament és clar que estem preparats perquè els pagaments es passin a fer amb els mòbils, i la confiança dels usuaris dependrà de la facilitat d’ús i de la confiança en l’empresa que ofereix el servei», assegura.

De moment, el servei WhatsApp Payments només és accessible a un 1% de la població que utilitza l’aplicació al país asiàtic i, encara que no se n’hagi fet l’anunci oficial, alguns usuaris ja han publicat a les xarxes socials l’aparició de la nova opció, esmentada com a «Payments» en els xats. Aquesta funció és al menú del xat, i la primera vegada que es fa servir l’usuari ha de triar un banc entre les opcions disponibles, i configurar i confirmar amb un SMS les seves dades de pagament.



Tindrà impacte en les entitats financeres?

Tot i que en la primera versió l’aplicació només permetrà fer pagaments entre particulars, la idea és que a la llarga es pugui fer qualsevol tipus de transferència mitjançant el servei de missatgeria. Això podria provocar un gran impacte en les entitats financeres, que, segons Córcoles, ja fa temps que veuen l’«amenaça» de l’entrada de les grans empreses tecnològiques en el sector del comerç i els pagaments mòbils i que intenten respondre-hi amb iniciatives com Bizum, un sistema de pagament integrat a les aplicacions dels bancs que permet enviar i rebre diners ràpidament.

No obstant això, la professora dels estudis d’Economia i Empresa, Neus Soler, assegura que a aquest servei de pagament encara li queda camí per recórrer. «WhatsApp Payments ha d’evolucionar i permetre que els pagaments es puguin realitzar als comerços, ja que serà on realment s’utilitzarà i s’apreciarà aquesta nova funció», assegura la també experta en màrqueting digital.

Segons el professor, en països on l’aplicació de missatgeria instantània té una penetració elevada en el mercat, com és el cas de la mateixa Índia, però també d’Espanya, la probabilitat d’èxit de WhatsApp Payments «és considerable», sobretot tenint en compte que, segons les últimes dades de la companyia, actualment l’aplicació té 1.300 milions d’usuaris diaris a escala mundial, dada que la consolida com el servei més utilitzat a l’hora de comunicar-se per mitjà del mòbil.

«És molt incòmode tenir tres aplicacions per a fer transferències de diners o pagaments, de manera que si una sola aplicació ofereix més serveis a l’usuari i, a més a més, és la més emprada pels seus contactes, segurament serà la que es farà servir per a fer aquest tipus d’accions», exemplifica.

Tant Córcoles com Soler consideren que és molt probable que les empreses tecnològiques acabin desplaçant les entitats financeres d’aquest mercat. No obstant això, insisteixen en que tot dependrà dels usuaris. “La percepció del públic és clau”, conclouen els experts.