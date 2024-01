A la recerca d'homes infermers i dones enginyeres

En ple segle XXI encara hi ha moltes feines feminitzades o masculinitzades. En àmbits com l’educatiu, per exemple, treballen el doble de dones que d’homes, i en d’altres, com el sanitari i de serveis socials, la divisòria es fa encara més gran. Per cada tres dones, només hi ha un home. Per contra, el sexe masculí és majoritari en el camp de les telecomunicacions o en l’enginyeria civil. En aquest darrer cas, per cada vuit homes que treballen en aquest àmbit, només hi ha una dona, segons les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa, referent al darrer trimestre del 2017.



El Saló Internacional de l’Estudiant i de l’Oferta Educativa (Aula), que se celebrarà a Madrid del 28 de febrer al 3 de març, o el Saló de l’Ensenyament, que es farà a Barcelona del 14 al 18 de març, han d’ajudar els joves d’entre 16 i 18 anys a encarar el seu futur professional i, al mateix temps, contribuir a trencar una tendència que, segons els experts, té més a veure amb els prejudicis, els estereotips o els missatges subliminars que anem rebent al llarg de la vida.



La sociòloga i experta en tecnologia i relacions de gènere i investigadora de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC Ana María González Ramos remarca que homes i dones «estem capacitats per a desenvolupar qualsevol professió», si bé missatges del tipus «les dones servim per a les humanitats; els homes, per a la tecnologia», que anem sentint al llarg de la vida, acaben quallant en el pensament de moltes dones. «Si constantment ens diuen que fem millor unes coses que altres, acabarem orientant les nostres tries en funció de les expectatives que es tenen sobre nosaltres i que assumim i interioritzem com a pròpies», diu l’experta.



I què es pot fer per a revertir aquesta situació? Salons educatius com els que se celebraran aquests dies, campanyes de les administracions públiques i de les universitats o canvis en els plans d’estudis d’algunes titulacions per a atraure persones del sexe minoritari són algunes de les accions que ajudarien a anar revertint aquesta situació a poc a poc. Un canvi que es preveu lent i molt a llarg termini, segons les estimacions que fa el World Economic Forum, que calcula que la diferència entre homes i dones en les tecnologies de la informació no desapareixerà fins a l’any 2133.





A Informàtica, per cada nou nois matriculats, una sola noia

Ja s’estan fent alguns passos en aquest sentit. L’any passat, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van sumar esforços per a conscienciar sobre les diferències de gènere entre l’alumnat de les titulacions d’Informàtica, on per cada nou nois matriculats hi ha una sola noia. Ho van fer amb el vídeo «El que no t’expliquen», en el qual una sèrie de professors i estudiants d’Informàtica (homes i dones) explicaven que, des de petits, tots dos sexes tenen les mateixes capacitats d’aprenentatge en l’ús de les noves tecnologies, si bé quan arriben a l’adolescència, aquest interès desapareix entre les dones. Als 15 anys, el 25% de nois vol estudiar Informàtica per només el 8% de noies. Un fet que atribuïen a un problema cultural, de prejudicis, estereotipis, missatges subliminars i que no s’explica que és una formació interessant i útil en molts aspectes.



En aquest sentit, la professora González Ramos pensa que els plans d’estudis d’algunes carreres tecnològiques «són massa tècnics, àrids i poc enfocats al mercat laboral» i que caldria canviar-los per a fer-los més atractius, no només per a les dones, sinó també per als homes, que es matriculen menys en aquests estudis que en el passat.





L’escola, la televisió i les joguines, en pro de la igualtat

La investigadora afegeix que des de ben petits cal fer passos per trencar els estereotips que hi ha al darrere de les «feines feminitzades o masculinitzades» i que l’escola hi ha de tenir un paper destacat, així com els programes educatius que poden veure els nens a la televisió o les joguines. González Ramos advoca perquè les joguines siguin «obertes», en el sentit que els nens tinguin la llibertat de potenciar habilitats, gustos i preferències. El darrer informe d’Adecco, «Què vols ser de gran?», posa de manifest que encara continuen existint grans diferències de gènere. El 20% de les nenes vol ser professora per un 6% dels nens. Entre el sexe masculí, prop d’un 20% vol ser policia o bomber.





La motivació i la vocació, claus per a triar la millor titulació

Els professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC Guillermo Bautista i Antoni Badia expliquen que cal evitar caure en determinats paranys a l’hora de triar una titulació. Per exemple, consideren que no es pot fer la tria només pensant que tenen una bona sortida laboral. «No es pot controlar quin serà l’índex d’ocupació d’un sector determinat d’aquí a quatre o cinc anys, que és el mínim que necessitarà un estudiant per a convertir-se en un professional», explica Bautista.



Tampoc no es pot estudiar un grau amb el qual el jove no se senti identificat o triar una titulació en funció dels antecedents professionals dels pares o del que vol la família. Bautista assegura que la motivació i la vocació han de ser claus a l’hora de decantar-se per una formació.



Per la seva banda, Badia assegura que tothom té unes competències més desenvolupades que altres i que cal identificar-les per a seguir una formació que permeti potenciar-les encara més. També és partidari que els joves no triïn sols els estudis, sinó que és bo que puguin rebre el consell de persones properes, com ara les de la família, els amics o el tutor del centre educatiu. «Un coneixement ampli del món professional per part de l’estudiant influirà en el fet que la tria sigui més madura», explica.