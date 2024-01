Només un de cada deu editors de la Wikipedia és dona

La Wikipedia és l’enciclopèdia més popular arreu del món. Segons l'informe sobre la percepció social de la ciència de la Fundación Española para Ciencia y la Tecnología (FECYT) el 2016 és una de les fonts d'informació més consultades per les generacions més joves: un 61% de les persones d'entre 15 i 34 anys hi accedeixen per a consultar informació científica. Però, aquesta enciclopèdia oberta, comunitària i lliure, nascuda ara fa 17 anys, només compta amb un 11% de dones per a editar el seu contingut, segons un estudi de la Fundació Wikimedia.



Les expertes alerten que aquesta falta de representació i diversitat de gènere en l'edició de la Wikipedia ha creat buits de coneixement i biaixos sistèmics com ara que només el 17% de les biografies que s’hi troben són de dones. Davant d’aquest escenari i amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s’uneix als col·lectius feministes Liquen Data Lab, Visual 404, Mujeres y Música i a la Sala Apolo i coorganitza els dies 9 i 10 de març activitats per a combatre aquesta divisòria de gènere mitjançant la Wikipedia. «L'objectiu és impulsar el coneixement amb i per a tothom i estimular els processos de creació amb diferents agents de la societat, perquè el coneixement no es troba només a la Universitat», explica la vicerectora de Globalització i Cooperació i presidenta de la Unitat d'Igualtat de la UOC, Pastora Martínez Samper.





Factors clau per reduir el biaix de gènere en la creació de continguts



El dia 9 de març tindrà lloc la taula rodona «La Viquipèdia com a camp de batalla. Arxius, gènere i tecnologia», impulsada juntament amb Liquen Data Lab , a l'espai Francesca Bonnemaison a les 18h. En aquest acte s’analitzarà l’enfocament de gènere en l’ecosistema de la Wikipedia i la producció de coneixement que s’hi genera des de l’àmbit universitari, l'activisme social i el periodisme, entre altres. Es plantejaran, a més, els punts clau d'intervenció en aquest procés de creació col·lectiu amb la finalitat de reduir el biaix de gènere.



En la taula participaran la docent en disseny audiovisual i investigadora del grup de recerca Mediaccions de la UOC, Gemma San Cornelio; la filòloga i lingüista catalana i coordinadora de Viquidones, Ester Bonet; l’experta en memòria digital i directora de recerca a Liquen Data Lab, Marta Delatte; els dinamitzadors culturals, El Palomar i la periodista i fundadora de Visual404, Hj Darger. Moderarà el debat l’experta en gènere i investigadora del grup de recerca GENTIC de la UOC, Maria Olivella.



L’obertura de l’acte serà a càrrec de la comissariada de Tecnologia i Innovació Digital, de l’ Ajuntament de Barcelona, Francesca Bria i la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez.





Wikimarató per combatre la divisòria de gènere



El dissabte 10 de març, la UOC organitza juntament amb Liquen Data Lab, Visual404, Mujeres y Música (MYM) i la Sala Apolo, amb la col·laboració d'Amical Wikimedia i Wikimujeres, la wikimarató ‘Editatona Art i Feminisme’. Organitzadores i noves editores d'arreu del món es reuniran en grups, de 10h a 22, a la sala (3) de l'Apolo, per aprendre a editar la Wikipedia i millorar aquesta enciclopèdia de contingut lliure i obert. L’objectiu de la jornada és fer visible l'absència de contingut relacionat amb dones i art i contribuir a canviar aquesta situació. En concret, es crearan, traduiran i milloraran articles sobre temes relacionats amb el gènere, l'art, el feminisme i la tecnologia.