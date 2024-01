La Generalitat reconeix 42 grups de recerca de la UOC

En la present convocatòria han estat reconeguts 28 grups més que a la primera que es va presentar la Universitat, fa vuit anys. Des del 2009, els grups han aconseguit un finançament acumulat de més de 430.000 euros.

A continuació, els 11 grups de recerca que han rebut finançament en la present convocatòria:

Open Evidence (OpenEvidence), amb Ismael Peñacom a coordinador, finançat amb més de 36.000 euros.

Wireless Networks Research Lab (WINE), amb Xavier Vilajosanacom a coordinador, finançat amb més de 31.000 euros.

Grup de Recerca sobre Estudis Literaris Globals (GlobaLs), amb Diana Roigcom a coordinadora, finançat amb gairebé 20.000 euros.

Research group in Education and ICT (EDUL@B), amb Montse Guitertcom a coordinadora, finançat amb més de 15.000 euros.

Learning Analytics for Innovation and Knowledge Application in Higher Education (LAIKA), amb Teresa Sancho com a coordinadora, finançat amb 15.000 euros.

Els següents han rebut un finançament de 10.000 euros:



Evolució

A la convocatòria de 2009-2013, la Generalitat va atorgar reconeixement a 14 grups de recerca, xifra que va pujar a 26 per al període 2014-2016, fins als 42 actuals. A l'edició 2009-2013 van ser atorgats més de 153.000 euros per al finançament dels grups; més de 98.000 per al 2014-2016 i actualment, per al període 2017-2019, més de 177.000 euros.

La convocatòria té l'objectiu de donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en diferents àrees temàtiques, per a reconèixer i promoure la recerca, la transferència i la projecció internacional de les seves activitats científiques.