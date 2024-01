Deu consells per triar universitat

Durant el curs passat es van impartir a l’Estat espanyol 2.781 graus, 3.772 màsters i 1.105 doctorats repartits entre més d’un miler de facultats, segons dades provisionals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. L’excés d’oferta pot arribar a ser un hàndicap per als alumnes de l’Estat que ingressen per primer cop a un grau i, per tant, s’han de decidir per una universitat —l’any passat en van ser més de 340.000. Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus, que tindrà lloc el 16 i 17 de març a Barcelona, ha de servir per a orientar els universitaris en els estudis de grau, postgrau i màster.

La professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC Nati Cabreradona alguns consells per a fer una bona tria partint de la base que la millor facultat és la que encaixa més bé amb els nostres valors, preferències i manera de veure el món.