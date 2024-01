La dieta Ventafocs: els perills de menjar poc per convertir-se en una princesa Disney

Tenir la cintura de vespa de la Ventafocs. Sota aquest objectiu, al Japó, centenars d’adolescents estan seguint la dieta de la Ventafocs ‒#cinderelladiet‒, que busca imitar el cos de les princeses de Disney. A través de les xarxes socials, la dieta s’ha estès a diferents països, en què les usuàries busquen aconseguir una massa corporal de 18. L’índex de massa corporal saludable està entre 18,5 i 24,9, depenent de la constitució de cada persona.



Segons els promotors de la dieta, la fórmula per a saber quin pes ha de tenir una noia per a ser com la Ventafocs consisteix a elevar al quadrat la seva alçada i, després, multiplicar-ne el resultat per 18. Per exemple, una dona que fes 1,70 m hauria de pesar 52 kg. Per si la dieta no fos prou perillosa pel que fa a la salut, també es demana a les joves que pengin fotos o vídeos que demostrin que han perdut pes ràpidament.



«Si et bases en la premissa d’arribar a unes proporcions d’una figura d’una princesa de dibuixos animats t’oblides d’una idea essencial: vols imitar un personatge fictici que s’allunya de la realitat de cada persona», denuncia la psicòloga sanitària, dietista nutricionista i professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Andrea Arroyo, que recorda que una cintura de vespa «a la vida real pràcticament no existeix». Per a Arroyo, la dieta comporta una restricció alimentària molt dràstica per a aconseguir un pes a «qualsevol preu i costi el que costi», deixant de banda «l’autocura». Molt crítica amb aquesta dieta, Arroyo recorda que «busca un aprofitament econòmic» i recorda que l’únic que fa és centrar-se en «el criteri de pes i no de salut». «És un fracàs garantit», insisteix.



Especialment perilloses per a les adolescents



Passa el mateix –considera‒ amb totes les dietes miraculoses, que apareixen cíclicament als mitjans. «Ni la de grup sanguini, ni la dieta Dukan, ni la de xarop d’auró no tenen cap base científica», explica la nutricionista, que recorda que tenen «mancances molt generalitzades que poden comportar problemes de salut». Precisament, Arroyo considera que «el perill rau en la restricció de certs aliments i suplements alimentaris». «Com a ésser humà, hi ha unes necessitats que s’han de cobrir i si fem una restricció molt important, existeix un risc gran de dèficits nutricionals», apunta la psicòloga sanitària. Més concretament, assegura que es pot traduir en desequilibris metabòlics i neuroendocrins. Aquestes dietes són especialment perilloses per a dones embarassades, dones en període de lactància i per a les adolescents, que tenen unes necessitats nutricionals específiques.



Davant d’aquests fets, la nutricionista alerta que aquesta obsessió per estar prima pot derivar en trastorns alimentaris. «Les noies estan buscant una solució momentània per a tenir un cos com el de la Ventafocs», denuncia Arroyo, que afegeix que viuran constantment frustrades perquè «és impossible aconseguir-lo». El mateix opina el dietista, nutricionista i col·laborador de la UOC Alex Vidal, que recorda que mai s’ha d’oblidar la constitució que té cadascú. «A mi m’agradaria ser com Lebron James i jugar a l’NBA, però no puc», ironitza Vidal, que reivindica que el que cal «és trobar la millor versió d’un mateix». «Cada persona és un món i en temes de nutrició la clau de l’èxit és la personalització», explica el nutricionista, que considera que qualsevol proposta que tingui com objectiu assolir un estereotip és «errònia».



Per a aconseguir un pes i una figura saludables, Vidal recomana seguir «uns bons hàbits» i «fugir de tot el que porti la paraula dieta». Concretament, aconsella beure aigua, fer exercici segons les capacitats de cadascú, seguir una alimentació equilibrada amb varietat de verdura, llegum i fruita i dormir correctament. «No té cap sentit buscar a Google una dieta perquè hi ha moltes coses que s’han de cuidar», reivindica Vidal, que recorda que el problema és que la majoria de persones busquen resultats immediats. El nutricionista explica que les persones que volen perdre pes sovint volen que passi de manera «ràpida i fàcil» i considera que per aquest motiu triomfen les dietes miraculoses. «D’entrada, el plantejament inicial ja no és correcte», lamenta Vidal, que afirma que amb dos dies «ningú es pot posar en forma, ni aconseguir uns objectius de qualitat i definitius». Amb dietes tan estrictes com la de la Ventafocs, Vidal creu que es constata la «pressió social cap a la dona perquè estigui prima». «Sempre ha d’estar perfecta i estupenda», afirma el nutricionista, que opina que si l’home està més gras del que tocaria, no «passa res».



Tant és així, que la professora de comunicació de la UOC Ana Isabel Bernal Triviño, denuncia que les dones viuen amb un constant «bombardeig» i lamenta que amb dietes com aquesta fins i tot se’ls exigeixi convertir-se en nines. «S’ha venut que això és l’alliberament de la dona, però es tracta de la seva cosificació», alerta la professora, que recorda que als homes no se’ls exigeix tant. Tot i que el feminisme ha avançat considerablement en els últims anys –amb una vaga de dones sense precedents el 8 de març‒ Bernal-Triviño recorda que les dietes encara són una de les batalles pendents per a aconseguir la igualtat. «Ens queda molt per fer», conclou.