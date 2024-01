Ni jerarquia, ni horaris, ni presencialitat: el nou model d'empresa

Aconseguir la felicitat de la plantilla és un dels principals objectius del que es coneix com a teal evolutiu (Frederic Laloux, Reinventar les organitzacions), el nou model d’empresa que ja ha calat als Estats Units i als països nòrdics europeus. «El model consisteix a transformar l’estructura de l’empresa perquè es pugui autogestionar», explica Manel Fernández Jaria, professor del màster d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Per a fer-ho, l’empresa substitueix la clàssica estructura piramidal per l’organització de grups, els quals han de complir uns objectius que s’acostumen a fixar per trimestres, semestres o anuals.

«És un model en què es dona llibertat als treballadors», matisa Fernández Jaria. Entre altres mesures, la plantilla no acostuma a fitxar ni tampoc ha d’anar obligatòriament a treballar cada dia a l’oficina, ho pot fer des de casa. El grup se sol reunir periòdicament —normalment un cop a la setmana— per a intercanviar impressions sobre els projectes que tenen entre mans. Alhora, l’empresa promou diverses sortides lúdiques per trencar la rutina i fomentar la cohesió de la plantilla.

La contractació del personal tampoc segueix l’estructura clàssica. Per exemple, l’empresa nord-americana Zappos —una de les pioneres en la implantació d’aquest model—, un cop superat el període de prova, deixa en mans del treballador la decisió de si vol seguir a l’organització o prefereix anar-se’n. Si tria la segona opció se li paguen, a part del que legalment està estipulat, dos mesos de sou. «En el teal evolutiu es canvia l’estructura de l’empresa, l’organització i la funció dels recursos humans», explica Fernández Jaria.

A Espanya també hi ha organitzacions que estan incorporant aquest nou model, però de moment en són poques. «Les més receptives són les de l’àmbit de noves tecnologies i costa una mica més en les que estan relacionades amb el sector econòmic», explica el professor de la UOC. Cyberclick, dedicada al màrqueting i les noves tecnologies, amb seus a Barcelona i Madrid, és una d’aquestes empreses. De fet, va quedar com la millor pimec espanyola per a treballar-hi l’any 2015 —l’últim any que es va fer la valoració d’aquest tipus d’empreses— en la llista Best Workplaces d’Espanya.

«Està demostrat que la felicitat del treballador fa que aquest sigui més productiu i que l’empresa obtingui millors resultats», deixa clar la professora de la UOC i experta en recursos humans Gina Aran. Segons l’experta, s’ha de tenir en compte que el treball en si mateix és una font de felicitat de l’individu, en la mesura en què aquest «s’autorealitza». «La sensació de benestar a la feina, doncs, fomenta la creativitat, la col·laboració i la capacitat d’adaptació, cosa que millora l’eficiència dels equips de treball».



Empreses saludables, el model implantat a Espanya

El professor del màster d’Ocupació i Mercat de Treball matisa, però, que el gran gruix d’empreses espanyoles es troben en el model saludable —el previ al teal evolutiu—, que consisteix a promocionar la salut en el treball per a millorar l’ambient.

Segons diversos estudis de gestió, el benestar en el treball redueix els accidents laborals i els no laborals i també les malalties tant professionals com comunes. Alhora disminueix l’absentisme i l’estrès, millora la participació i motivació dels treballadors, la seva productivitat i competitivitat i el seu compromís amb l’organització. «L’empresa reté el talent i millora la seva imatge corporativa. A més, es converteix en un referent en el sector i en la societat», explica Fernández.

Les xifres ho confirmen: per cada euro destinat a programes de promoció de la salut del treball, l’organització té un retorn d’entre 2,5 i 4,8 euros en absentisme laboral i d’entre 2,3 i 5,9 euros en despeses per malalties, segons l’Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball (INSSBT).



Peces de Lego, una tècnica per transformar el model

Per poder dur a terme un canvi de model empresarial és clau fer una diagnosi i també desenvolupar i executar estratègies. Una de les metodologies que s’aplica més avui per a efectuar aquest canvi és la de LEGO® SERIOUS PLAY®.. «Amb les peces els treballadors podem escenificar en temps real estratègies, què funciona, què no...», concreta Fernández Jaria. L’ús d’aquesta tècnica, però, també serveix per a altres situacions com estudiar fusions i reorganitzacions, crear i optimitzar equips d’alt rendiment, dur a terme processos de selecció de personal o millorar el clima. «Facilita el pensament, la comunicació i la resolució de problemes, tant en organitzacions i equips com en individus», conclou Fernández Jaria.