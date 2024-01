Manuel Armayones, triat un dels cinquanta líders europeus en salut electrònica

Manuel Armayones, director de desenvolupament de l'eHealth Center i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, ha estat seleccionat per HIMSS Europe com un dels cinquanta líders europeus en l'àmbit de la salut i les noves tecnologies ( HIMSS Future 50 ). Armayones és l'únic especialista en salut electrònica espanyol provinent de l'àmbit universitari que ha estat seleccionat. En l'àmbit internacional hi ha dos acadèmics més, provinents un de la Universitat de Brighton i l'altre de la Universitat Politècnica de Milà.

La iniciativa HIMSS Future 50 distingeix professionals destacats en salut electrònica de diferents àmbits de l'ecosistema sanitari, des de tecnòlegs fins a advocats defensors dels pacients (patient advocates), passant per professionals sanitaris, gestors i investigadors. L'organització valora en aquests professionals el lideratge i l'ambició, les bones pràctiques, la innovació i la transformació, i que el seu treball tingui efectes en l'atenció al pacient.

«L'avenç de la salut electrònica requereix formació i recerca de bona qualitat; és per això que és molt important que el món acadèmic hi sigui representat. La meva inclusió en els Future 50 és un reconeixement a l'eHealth Center de la UOC com a centre capdavanter en la manera d'abordar la salut, amb una perspectiva salutogènica i transversal», assegura Armayones.

La psicologia com a peça clau de la salut electrònica

El doctor i professor Manuel Armayones fa anys que estudia com les noves tecnologies poden ajudar les persones en el vessant psicològic. «Malgrat que la salut electrònica o e-health focalitza principalment la tecnologia, no podem perdre de vista que els aspectes emocionals i psicològics tenen una gran importància en sanitat», explica.

La seva recerca a l'eHealth Center de la UOC se centra en com la psicologia pot promoure l'alfabetització digital en salut i el canvi de comportament en l'àmbit de les aplicacions o altres solucions digitals, que poden anar des d'aplicacions fins a robots. I és que amb un disseny atractiu i uns bons continguts no sempre n'hi ha prou perquè una intervenció digital tingui èxit. Per a estudiar quins són els elements que fan que una persona se senti persuadida d'utilitzar una aplicació de salut i, en conseqüència, adopti hàbits saludables o faci un canvi positiu per a la seva salut, Armayones i el seu equip estan desenvolupant el model Darca, que avalua la capacitat i la persuasió de les intervencions en línia i ofereix recomanacions basades en coneixements obtinguts a partir de la recerca a la UOC.

Armayones també ha promogut la recerca participativa per mitjà de les noves tecnologies en l'àmbit de les malalties minoritàries i ha col·laborat en projectes amb diferents centres sanitaris. També ha estat vicepresident de la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER), des d'on ha promogut l'apoderament de les famílies fent ús de les noves tecnologies. En aquest sentit, ha desenvolupat, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, l'aplicació mòbil Comjunts, que ajuda les famílies de nens amb malalties minoritàries a superar barreres comunicatives amb els professionals que els atenen i a formar-se en relació amb el maneig de la malaltia i els recursos que el sistema sanitari i les associacions de pacients posen al seu abast.

Preguntat sobre com veu el lideratge en l'àmbit de la salut electrònica, Armayones afirma que «ha de ser un lideratge humil, amb una visió de treball transversal, multidisciplinària i gens dogmàtica. En salut electrònica, hem de ser capaços de desaprendre i aprendre de nou».

El reconeixement de l'HIMSS Europe a Manuel Armayones implica que serà ponent en esdeveniments internacionals de l'organització i que formarà part de la comunitat internacional d'influenciadors en l'àmbit de la salut electrònica, juntament amb la resta de seleccionats.