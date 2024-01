Un assaig clínic pioner combatrà la malaltia del Parkinson

Un equip d’investigadors de l’Hospital de Sant Pau, liderat per l’investigador i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, Jaume Kulisevsky, participarà en un assaig clínic amb 700 pacients de diferents països per combatre la malaltia de Parkinson. L’assaig treballarà directament sobre els dipòsits anormals que genera la proteïna alfasinucleïna i que tenen com a conseqüència la mort de les neurones afectant sistema motor dels malalts.



“Es pot fer de diverses maneres: alterant el gen, capturant els dipòsits anormals que es dipositen a la neurona o, fins i tot, generant anticossos”, explica Kulisevky. D’aquesta manera –afegeix- identificant grups de risc, aquest tractament podria funcionar com una vacuna. “Si els resultats són positius es podria obrir una nova línia d’investigació orientada a aturar la malaltia. Actualment, la recerca i els tractaments s’orienten a pal·liar-ne els símptomes”, especifica.



L’assaig experimental amb malalts començarà aquest mes d’abril i es farà simultàniament a diferents centres del món, entre els quals n’hi ha d'Alemanya, Holanda, Estats Units o Canadà. Des de l’hospital Sant Pau es farà un seguiment a una desena de pacients. Els participants estaran en l'estadi inicial de la malaltia als quals se subministrarà el fàrmac actiu o el placebo per, posteriorment, comparar els resultats. «És una nova línia d’investigació esperançadora que pot implicar un canvi de paradigma en el tractament dels malalts, ja que fins ara no hi havia evidències que es pogués influir en l’evolució de la malaltia», insisteix.



El tractament tindrà una durada d’un any i es preveu que les conclusions es presentin el 2020.





Nou fàrmac



En paral·lel, l’equip de Kulisevsky ha desenvolupat un fàrmac per a alleugerir les afectacionscognitives del Parkinson. Es tracta d’un projecte desenvolupat amb la col·laboració de la UOC i el CIBERNED de l’Hospital Carlos III de Madrid, del qual es publicaran les conclusions a finals del 2018. La col·laboració de la UOC i l’Hospital de Sant Pau també investigarà amb malalts si l’estimulació magnètica cranial millora les capacitats motores i els símptomes cognitius i neuropsiquiàtrics associats a la malaltia.





La segona malaltia neurodegenerativa amb més incidència



Aquesta malaltia té una incidència important en la societat. Un 70% dels 300.000 afectats té menys de 80 anys i la tendència per als propers anys, amb l’envelliment de la població, és a l’alça. No és una malaltia mortal, però cada any se’n diagnostiquen 18 casos per cada 100.000 habitants. La incidència augmenta a partir dels 40 anys.



El principal inconvenient per a neutralitzar-la i trobar un tractament definitiu és que se’n desconeixen les causes. Els experts consideren que hi tenen un pes important la predisposició genètica i els factors ambientals. Pel que fa al pes genètic, entre un 5 i un 10% dels casos té aquest origen. En aquest escenari, les dades massives (el big data) poden ajudar a aproximar-se millor al malalt atès que «estem davant una malaltia que té diferents manifestacions».