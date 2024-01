Introduir-se un preservatiu pel nas per expulsar-lo per la boca és l’últim repte que s’està fent viral entre els joves a les xarxes. L’anomenen el «repte del condó» i els metges ja han alertat de la seva perillositat ja que si el làtex es queda encallat a les vies respiratòries pot provocar fins i tot la mort. Aquest, però, no és l’únic desafiament perillós que en els últims mesos ha triomfat entre el col·lectiu. Primer ho va fer el «Tide Pod Challege», que consistia en menjar-se càpsules de detergent líquid, i, després, el de la «Cinderella diet», que té com a objectiu pràcticament deixar de menjar per aconseguir la cintura d'una princesa Disney.



Què porta els adolescents a sumar-se a aquest tipus de reptes tot i que molts d’ells posen en perill la seva vida? El sociòleg de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Francesc Núñez, assegura que la majoria no són conscients que fent aquests desafiaments s’estiguin jugant la vida. «Freud diu que ningú creu fermament en la seva mort, amb la possibilitat que serà mortal. De fet la gent s’arrisca diàriament fent imprudències tremendes amb el cotxe, amb la beguda, amb les drogues o penjant alguna cosa a casa des d’una alçada important perquè no pensa que li pugui passar res», explica. «En els reptes virals hi ha aquesta inconsciència de no creure que et puguis morir. Pots ser conscient del risc a nivell racional, però no emocional», deixa clar.



Segons el sociòleg de la UOC, l’altre motiu que porta els adolescents a sumar-se a aquests desafiaments és la «pressió social». «La possibilitat de tenir un reconeixement, de rebre likes i de tenir popularitat o prestigi té molta força», argumenta.



En la mateixa línia, el psicòleg i director de desenvolupament de l’eHealth Center de la UOC, Manuel Armayones, apunta que molts d’aquests nois estan massa pendents de «l’aprovació que reben d’internet». «Volen sentir-se tant recolzats, valorats i estimats a la xarxa que posen en joc el més preuat, que és la seva pròpia vida», alerta. Segons Armayones el perfil de joves que fan aquest tipus de reptes són o bé els que tenen una «tendència narcisista» i necessiten l’aprovació per demostrar que són importants o els que tenen una baixa autoestima.



Deixar de fer likes



Per evitar arribar aquest punt, Armayones creu que s’hauria de fer un abordatge individual dels joves que se sotmeten a aquests reptes per fer-los veure la perillositat de la situació i, sobretot, que tan l’escola com la societat tregui mèrit aquest tipus de conductes que l’únic que porten són conseqüències greus. «S’han de deixar de fer likes», deixa clar.



Un altre dels reptes que fa mesos que s’ha fet viral és el de fer-se fotos en llocs perillosos. Els Mossos d’Esquadra van rescatar una noia a principis de març que es va quedar penjada a la cornisa d’un vuitè pis quan li estaven fent una fotografia en un edifici de l’Eixample de Barcelona. «Arriba a tant la necessitat d’exposar-se, de tenir l’aprovació social, que juguen amb la mort per sentir-se vius», conclou Armayones.