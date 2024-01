Desplaçar-se en bicicleta redueix un 40% el risc de mort prematura

Totes les persones que van amb bicicleta a la feina redueixen en un 41% el risc de morir en el trajecte. També es redueix un 52% la possibilitat de mort per malaltia cardíaca i un 40% la de mort per càncer. Així ho assegura un estudi de la Universitat de Glasgow, publicat el maig passat en el British Medical Journal, en què s’indica que es redueix un 46% la possibilitat de desenvolupar malalties del cor i un 45% la de desenvolupar càncer. Es tracta d’un estudi fet amb 264.377 persones, de mitjana d’edat de cinquanta-tres anys, amb un seguiment durant cinc anys. El 19 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta i cada any que passa els ciutadans són més conscients dels beneficis que té el seu ús per a la salut. «Respirar aquest verí causat per la contaminació no és sostenible i la gent ho va sabent», apunta l’autor de La revolución silenciosa. La bicicleta como motor del cambio en el siglo xxi (Editorial UOC), Daniel Cabezas, que considera que «hauríem d’estar agraïts cada vegada que veiem un ciclista» a la ciutat.



Cada any 250 persones moren a Barcelona a causa de la contaminació

Per a Cabezas, totes les persones que utilitzen la bicicleta «fan un favor a tota la societat perquè es mouen sense contaminar». Les dades li donen la raó: un mínim de 250 persones moren cada any a Barcelona perquè se superen els límits de contaminació que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS), segons un estudi del 2017 de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). L’informe també indica que la contaminació causa gairebé 1.500 ingressos hospitalaris anuals. «Tenim un greu problema de contaminació que anirà a més», insisteix Cabezas, que lamenta que els cotxes estiguin «pertot arreu». En aquest sentit, recorda que no es tracta de ser «cotxòfob», però sí d’admetre que se’n fa un «ús abusiu».

Com a exemple, l’expert afirma que el cotxe ocupa la major part de la via pública d’una ciutat. Concretament, a Barcelona i Madrid, el 80% de la contaminació el genera el trànsit rodat. «Hem revertit la jerarquia urbana», denuncia l’autor del llibre, que alerta que el vehicle privat és «el protagonista de les nostres ciutats». Precisament, Cabezas considera que, per a canviar aquesta situació, Barcelona «fa anys que aposta per la bici» i que Madrid, tot i que ho fa de manera més «tímida», també té ganes de bicicleta. Com a exemple, Cabezas recorda que a Madrid s’estan fent accions com les àrees de prioritat residencial i que a Barcelona tenen lloc iniciatives com les superilles, entre altres. Amb tot, caldrà veure si finalment serà possible arribar al 2019 havent triplicat els quilòmetres de carrils bici —tal com s’hi va comprometre Ada Colau quan va assumir l’alcaldia el 2015. «Estem en un punt prometedor, però sempre ens semblarà insuficient», reivindica Cabezas, que assegura que si es mira deu anys enrere es veu que «hem avançat més que en els trenta anteriors».

Tot i que són àmpliament coneguts els beneficis per a la salut que aporta l’ús de la bici, un dels mantres que s’utilitzen en contra és que respirar aire contaminat des de la bicicleta és més perjudicial que respirar-lo des del cotxe. La investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i doctora en Ciències Ambientals Laura Calvet Mir desmenteix que sigui així i reivindica que la solució per a reduir la contaminació requereix necessàriament que hi hagi «més bicis». «Cada vegada hi ha una conscienciació més gran de part de la ciutadania, però l’hem de saber promocionar més», reivindica Calvet, que també creu que n’hem de ser «corresponsables». Per a l’experta el «simple fet de moure’t, caminar o anar amb bici implica un augment del metabolisme» i recorda que «el sedentarisme és un dels principals problemes de salut pública mundials».

El mateix opina el professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC Àlex Vidal, que assegura que moure’s en bicicleta és «molt útil» per a gent amb sobrepès.

A banda de les bicicletes, Vidal recorda que també estan adquirint molt de relleu els patinets i tota mena de vehicles elèctrics. «Els altres vehicles també estan molt de moda, però la bici sempre l’has de fer anar tu», recorda el nutricionista, que afegeix que, pel que fa a salut, per moltes noves tecnologies que sorgeixin, «la bici sempre serà més aconsellable que qualsevol altra». Davant de l’augment de l’ús de la bici, Vidal celebra que hi hagi un creixement de la «conscienciació contra la contaminació», però també a favor d’una «vida sana». «La gent ja sap que cal evitar el sedentarisme i que la bici és una manera de lluitar-hi», conclou.