Els programes informàtics són pertot arreu: a l'ordinador portàtil, al telèfon, al cotxe, a la rentadora i a tots els dispositius de la internet de les coses (IoT) que hi ha a les cases. Són el «codi font» que alimenta la societat i l'economia digital moderna. El desenvolupament i el manteniment del programari, però, viu en un estat de crisi permanent. L'institut tecnològic francès List, de l'acceleradora d'innovació al servei de la indústria CEA Tech, i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat un conveni per a impulsar una millora en la productivitat i la qualitat del desenvolupament del programari per mitjà de la intel·ligència artificial (IA).

Diversos projectes de programari (software) fracassen avui dia després del seu llançament o que es fan vulnerables als atacs de seguretat. Aquesta situació és previst que augmenti els pròxims anys i, per tant, serà necessari desenvolupar programes que connectin tot tipus de dispositius de la IoT i siguin capaços alhora de processar quantitats ingents de dades gairebé en temps real. En aquest context, el List i la UOC crearan un assistent virtual per a programadors, anomenat Model-IA, que permetrà per primera vegada desenvolupar i mantenir aquests programes gràcies a la integració de tècniques d'IA.

Es tracta d'un projecte que requereix tècniques combinades procedents de diferents camps, però que conté la promesa d'aconseguir un avenç radical en el desenvolupament del programari, necessari per a afrontar la complexitat creixent dels nous sistemes de programes informàtics.

El Model-IA combinarà la IA i l'enginyeria basada en models –processos o estructures que s'utilitzen per a comprendre, dissenyar, analitzar i mantenir una aplicació– i aspira a convertir-se en capdavanter en l'espai emergent dels entorns de desenvolupament d'aplicacions (IDE) intel·ligents, centrat a millorar la productivitat dels desenvolupadors individuals ajudant-los a trobar i reutilitzar codis existents. L'assistent suggerirà als programadors millores per fer en els seus models (basades en el coneixement disponible en línia) i en controlarà contínuament les accions per evitar possibles errors.

Segons els experts, els equips que en el futur faran tasques de desenvolupament de programari seran mixtos, formats pels centaures (sistemes molt potents que combinen intel·ligència humana i artificial) i els bots purs. Mentre que els bots seran els únics encarregats de fer les feines simples i repetitives, els desenvolupadors centaures, dedicats a iniciatives creatives, podran recórrer a aquests components de la IA per a obtenir consells i suggeriments, i alhora podran mantenir el control total sobre el procés i la decisió final.

La col·laboració

Systems, Software and Models (SOM Research Lab) és un equip de recerca conjunt d'ICREA i de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. El grup se centra en el camp dels sistemes i l'enginyeria del programari, sobretot mitjançant la promoció de l'ús rigorós de models de programari i principis d'enginyeria en totes les tasques de disseny de programari, sempre tenint present l'element més impredictible de qualsevol projecte: les persones que hi estan involucrades.

L'institut List (CEA Tech) es dedica a la recerca sobre sistemes digitals intel·ligents. Els seus programes d'R+D, tots amb implicacions econòmiques i socials potencialment rellevants, se centren en la fabricació avançada, els sistemes ciberfísics, la intel·ligència artificial i la salut electrònica. L'institut List duu a terme una recerca tecnològica d'avantguarda que té aplicacions en diversos mercats industrials (transport, defensa i seguretat, fabricació, energia...) i es proposa ajudar els seus socis industrials a millorar la seva competitivitat amb la innovació i la transferència de tecnologia. Gràcies a la qualitat de la seva recerca col·laborativa, l'institut List està qualificat com a Institut Carnot des del 2006 (Institut Carnot TN@UPSaclay).