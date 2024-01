L'obsessió dels pares millennials per monitorar els fills amb apps

L’aplicació Cry Translator promet que «analitzem el plor del teu bebè i et recomanem solucions útils en menys de 5 segons!». Tan sols s’ha d’apropar el telèfon a l’infant perquè l’app et digui si té gana, està avorrit o incòmode. Per la seva banda, l’aplicació Baby Log ofereix estadístiques diàries de l’activitat dels fills, monitorant les hores que dorm, la mitjana de bolquers que embruta i els centímetres que ha crescut en un mes. També disposa tota aquesta informació en format CSV perquè la puguis descarregar a l’ordinador.

Són només dos exemples d’aplicacions de criança que fan servir els «parennials», que és com s’anomena els pares que han crescut en l’era d’internet i que ara fan servir les noves tecnologies activament per monitorar l’activitat dels seus bebès. En concret, fan un ús intensiu d’aplicacions per a telèfons mòbils, un mercat en constant creixement a escala mundial, i que veu com les aplicacions especialitzades en salut i benestar han augmentat gairebé un 20% el darrer any. Segons l’estudi Sociedad Digital en España 2017, els usuaris usen una mitjana de dotze apps al mes per a gestionar les tasques quotidianes, i s’hi passen una mitjana de dues hores al dia. Als Estats Units, les vendes de programari educatiu, contingut digital i serveis relacionats són d’uns 7.800 milions de dòlars a l’any, segons l'Associació de la Indústria del Software i la Informació. Les escoles en són els clients més grans, però ara pares i mares hi han entrat amb força.



Perfeccionistes però insegurs

Els pares i mares millennials «són persones amb nivells de formació alts, que han crescut en plena era digital», explica Mireia Montaña, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i Comunicació de la UOC. L’experta assegura que els parennials «s’han hagut d’esforçar tant en els estudis com en la feina, per això també ho faran com a pares. Són perfeccionistes, i valoren el fet de saber-ho tot de manera immediata». Per aquest motiu, l’experta en internet i xarxes socials considera que les aplicacions són més atractives que esperar una visita a l’especialista pediàtric, ja que tenen el valor afegit de les recomanacions i les opinions d’amics i altres usuaris «que els parennials senten com a iguals».

Per la seva banda, la professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Carme Carrion, considera que la quantitat d’informació que hi ha a la xarxa juga en contra dels pares i les mares, ja que «especialment els pares primerencs se senten insegurs i han de prendre decisions constantment, i costa destriar el gra de la palla i saber quines informacions donaran resposta a la necessitat concreta». L’experta en salut mòbil considera que el fet de disposar d’una app permet tenir la informació més a l’abast i «podria semblar més acurada i fiable que no pas buscar a cegues per internet».



Pediatria o màrqueting?

Segons les expertes, cal estar alerta de qui hi ha al darrere de qualsevol aplicació mèdica. Segons Carrion, per tal de desenvolupar una app fiable és important «comptar amb la presència dels professionals de la salut, alhora que cal que es basi en estudis validats, revisions o guies clíniques ben fetes», i alerta que alguns estudis assenyalen que el percentatge d’apps en què hi ha professionals de la salut involucrats és petit.

Els millennials estan acostumats a fer compres en línia, i «aquest e-commerce creix en el moment de ser pares, per tant les xarxes socials i les apps són un bon aparador per a vendre qualsevol tipus de producte», afirma la professora Montaña. L’experta considera que tot i que hi ha aplicacions que es basen en experiències relatives a la maternitat i l’intercanvi de coneixement –com Winnie o MyKangu–, poden incloure «recomanacions de productes o experiències que sí que poden tenir un interès comercial».



Seguretat de les dades

Després de la filtració de dades personals que han patit empreses rellevants com Facebook o Grindr, la seguretat de les xarxes socials i les aplicacions està sota sospita. Un estudi de l’Escola de Medicina de la Universitat de Michigan assegura que moltes de les apps mèdiques més populars que permeten compartir dades personals amb altres persones ho fan «mitjançant mètodes insegurs», i una de cada tres no disposa «de polítiques de privacitat clares on informar-se de com protegeixen la informació personal».

Per aquest motiu, Carme Carrion recomana preguntar al pediatre de capçalera sobre quina aplicació convé descarregar-se, ja que «sovint els professionals poden recomanar les aplicacions que coneixen i saben que estan basades en evidències científiques».