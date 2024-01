Les cites en línia permeten conèixer gent més enllà de l'entorn proper. Abans les persones es casaven amb els amics dels amics, amb companys d'escola, amb veïns, etc., però avui dia, segons els experts, un terç de la població coneix la parella en les plataformes en línia. Un estudi fet als EUA revela que aquests serveis digitals promouen una ràpida integració racial en la societat i que les parelles que han nascut a internet es divorcien menys.

Els investigadors de la recerca han comparat els resultats que han obtingut amb els resultats d'altres estudis sobre l'evolució dels matrimonis interracials i han pogut corroborar l'augment d'aquest tipus de relacions en les dues últimes dècades (1996-2015). Des de la introducció dels primers webs de cites el 1995, com Match.com, o de la plataforma OKCupid el 2004, s'ha produït un augment considerable d'aquests enllaços i, sobretot, des de la dècada del 2000, amb l'aparició de Tinder, període en què el percentatge de matrimonis nous d'aquest tipus va passar del 10,68% al 15,54%.

Per a Francesc Núñez, sociòleg de les emocions de la UOC, el discurs de la psicologia dels darrers cinquanta anys als Estats Units ha estat molt important perquè les persones cerquin les relacions no solament a partir de la seva situació social, sinó també a partir de la compatibilitat, del feeling, que puguin tenir amb una altra persona.

Internet facilita més el contacte entre la gent desconeguda, però, segons Adrián Montesano, professor de Psicologia de la UOC, cal matisar aquesta afirmació: «En moltes ciutats l'emparellament entre desconeguts és habitual i no necessàriament es fa en línia. El que la xarxa aporta principalment és un ventall més gran d'opcions, sobretot en les aplicacions, perquè s'interpreta que les persones estan predisposades a conèixer gent i a trobar l'amor». «I això», afegeix l'expert en relacions de parelles, «és possible que pugui promoure un nombre més alt de parelles interracials o interculturals. A més, la diferència atrau».

Es casen més ràpid i es divorcien menys

La recerca apunta, a més, que hi ha menys divorcis entre les parelles nascudes en línia que entre les formades fora de línia. I segons una altra recerca, en la qual es van seguir parelles durant sis anys als Estats Units (2009-2015), les parelles establertes en línia també fan una transició cap al matrimoni més ràpida.

Per a Núñez, les persones que s'han conegut a la xarxa han fet, normalment, un procés de recerca i selecció molt intensiu, fins a trobar els perfils amb els quals pensen que se sentiran a gust: «Si un cop s'entra en la relació, es pot fer el clic afectivoemocional (físic), llavors la situació de coneixement mutu, el punt de partença de la relació, està molt més avançat, més madur, que en les parelles que es coneixen en altres circumstàncies».

«Pots trobar persones amb interessos similars i que estiguin en el mateix moment del cicle vital», afegeix Montesano. De totes maneres, l'expert remarca que els factors que poden predir un divorci o una ruptura no són precisament de quina manera o per quin mitjà es va conèixer la parella, sinó com s'ha desenvolupat la relació. És a dir, els factors que influeixen en aquesta qüestió estan més relacionats amb el tipus de comunicació de la parella, amb el compromís i amb l'ètica relacional.

Ara bé, com coincideixen tots dos experts, internet és un mitjà que ajuda a augmentar el ventall de possibilitats per a trobar parella, però també és on es troben nombrosos obstacles: enganys, mentides i equívocs. Cal estar disposat a patir diverses decepcions en el procés de cerca de parella.