Des de les unitats d’Igualtat de les universitats catalanes volem expressar públicament el nostre desacord a la sentència judicial contra els cinc integrants del grup "la manada". La justícia ha dictaminat que la seva acció durant els Sanfermines de l’any 2016 no va suposar una violació sinó una acció d’abús sexual. Per això denunciem:

La indefensió amb què ens trobem les dones davant d'una justícia que, massa sovint, ens desempara i ens desprotegeix. Considerem que la sentència dictada contra els cinc agressors de "la manada" va més en la línia de retallar la llibertat de les dones que de coartar les actuacions violentes contra elles.

La sentència referma la cultura de la violació que roman en alguns estrats de la societat. No pot ser que la víctima hagi de demostrar el seu no consentiment i la violència exercida sobre ella mentre que el benefici del dubte recaigui en els agressors.

La sentència no ens apropa a la igualtat, sinó al contrari, perpetua l'ús i abús de poder i la força bruta, és a dir, el patriarcat en la seva forma més primària.

Davant d’aquesta situació lamentable i condemnable, des de les unitats d’Igualtat de les universitats catalanes donem la benvinguda als homes que se sumen a la protesta davant de qualsevol mena d'agressió a les dones i els instem, així com a les dones, a acabar amb les complicitats, comentaris irònics o, fins i tot, acudits que fomenten actituds de superioritat envers les dones.

Les universitats, així com totes les institucions educatives que vetllen per l’educació, hem de donar exemple i treballar cada dia per una societat més justa i lliure que permeti a totes les dones viure amb seguretat i plenitud.