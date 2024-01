A partir d'aquest mes de maig, els més joves de setze anys ja no podran xatejar per WhatsApp. L'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp ha comunicat l'actualització de les condicions del servei i de la política de privacitat amb motiu de la nova regulació europea del Reglament general de protecció de dades (RGPD), que entrarà en vigor el 25 de maig. Aquesta actualització comporta un canvi en l'edat mínima d'ús del servei a la Unió Europea, que passa de tretze a setze anys. Actualment, l'ús de WhatsApp per part de més joves de setze anys podria comportar problemes legals a l'empresa. La companyia encara no ha especificat com farà efectiva aquesta mesura per a comprovar que els usuaris tenen realment l'edat estipulada, però alguns experts ja l'han començada a qüestionar.

Segons Mònica Vilasau, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, es tracta d'una mesura «difícilment aplicable», ja que és molt complicat establir mecanismes que permetin saber amb certesa l'edat d'una persona. «És obvi que qualsevol noi més jove de setze anys pot recórrer a un altre de més gran perquè l'ajudi, o bé, com a nadiu digital, pot buscar a internet alguna estratègia per a aconseguir registrar-se», explica.

En té una visió molt semblant Mireia Montaña, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, que apunta que aquesta mesura és tan sols una acció perquè WhatsApp «es pugui cobrir les espatlles» davant de la nova llei de protecció de dades. «Si l'únic control que en fan és preguntar als usuaris quina edat tenen, no funcionarà: els infants i els joves mentiran per tal de poder continuar utilitzant l'aplicació», raona.

Vilasau també titlla la mesura d'insuficient, ja que com a conseqüència tampoc no garanteix els drets dels menors a internet. «La protecció dels drets dels menors a internet només és possible si no fan servir els mòbils, no publiquen cap tipus de continguts a internet ni estan donats d'alta en cap xarxa social», assegura. Tanmateix, l'experta lamenta que això és impossible en una societat tan digitalitzada com l'actual, en què els menors ja han crescut amb les noves tecnologies.



Educar en l'ús de les noves tecnologies

Montaña apunta, al seu torn, que aquesta mesura només farà que els menors «encara tinguin més ganes de fer servir l'aplicació». Les expertes coincideixen en el fet que el més efectiu amb vista a l'ús d'aquest tipus d'aplicacions és educar, tant a l'escola, de mestres a alumnes, com a casa, de pares a fills, en l'ús de les noves tecnologies. «Més que prohibir una aplicació, el que realment és important és educar els infants i els joves perquè en facin un bon ús, sempre controlant-los el temps d'exposició a aquest tipus de plataformes», raona Montaña.

«La mesura adoptada per WhatsApp pot servir perquè els pares i les mares de menors siguin més conscients de la transcendència que té l'ús de les aplicacions mòbils i les xarxes socials de manera habitual i contínua per part dels menors, i que d'alguna manera això els porti a supervisar millor l'ús que en fan els seus fills», assegura Vilasau.

Montaña recomana fer servir eines de control parental per tal de supervisar l'ús d'aquesta mena d'aplicacions per part dels fills. «Cal explicar als joves i als infants com s'han d'utilitzar aquestes aplicacions, saber detectar els mals usos que en puguin fer i els assetjaments, i fer-los veure que la realitat no és tan idíl·lica com ens volen fer creure en moltes publicacions de les xarxes socials», conclou.