Els educadors socials reclamen que s’institucionalitzi la seva figura als centres escolars ja que segons un estudi que analitza l’estat de l’Educació Social a Catalunya, el col·lectiu té poca presència en l’àmbit de la formació reglada i unes funcions poc definides. “Cal que l’escola visualitzi la necessitat del paper de l’educador i que defineixi bé les seves funcions que actualment abracen un ampli ventall d'àmbits: l’abandonament escolar, la convivència i mediació, la relació entre la comunitat educativa i la família, les accions tutorials i d’orientació educativa, els programes específics -com els de salut-, l’acció tutorial i la coordinació amb serveis socials”, explica l’educadora social i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, Eva Bretones.

Bretones recorda que ja hi ha algunes comunitats autònomes com Extremadura, Castella la Manxa, Andalusia o les Canàries que han institucionalitzat els Educadors Socials en escoles o instituts. A Extremadura, segons es desprèn d’un estudi de la UOC, per exemple, hi ha un educador social a cada institut, un perfil que es va començar a contractar l’any 2002. A Catalunya –matisa Bretones– no existeix encara cap disposició legal que contempli la seva “incorporació institucional i plena” als centres educatius de caràcter públic. “No obstant això, l'administració sí ha afavorit la seva contractació en la gestió d'aspectes i problemàtiques concretes en el marc de Plans específics per a determinats centres”.

Les experiències de les poques escoles que compten amb aquesta figura, a més, són poc conegudes. “La realitat particular d’aquestes experiències és poc visible i coneguda no només pels educadors socials i els equips docents que no formen part d’aquests processos, també pels que sí hi participen”, constata la professora de la UOC, que és coautora juntament amb el també educador social i professor col·laborador del Grau d’Educació Social de la UOC, Miquel Castillo, del llibre Acción social y educativa en contextos escolares.

L’experta afegeix que el fet que l’administració no hagi desenvolupat un marc legislatiu que institucionalitzi la incorporació dels educadors socials als centres escolars, contrasta amb el fet que alguns centres de primària hagin buscat alternatives a la incorporació d’aquests professionals als equips educatius dels seus centres, gràcies a la col·laboració de les l’AMPA, de l’administració local o d’alguna fundació.

A més, el sector reclama que les funcions assignades a un educador social estiguin més coordinades amb i en la comunitat escolar i amb la resta de professionals. "La realitat d'alguns centres mostra com les accions que duen a terme els educadors socials, molt dirigides a l'alumnat amb especials dificultats de participació escolar, són accions concebudes des de la complementarietat. No són membres, per tant, de ple dret en el marc de la comunitat educativa, i estan lluny de poder participar en la presa de decisions dins de l'organització escolar" , afirma Bretones.



Formar els futurs professionals

L’any 2009 el Grau en Educació Social de la UOC incorpora una assignatura obligatòria que ofereix als futurs professionals de l'educació social elements per conèixer, entendre i interpretar el sistema escolar. Una assignatura que té present el necessari coneixement de la seva organització, així com de les implicacions i reptes que planteja.

L’any 2016, la UOC, en col·laboració amb el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), va iniciar una recerca que recopila totes les funcions professionals que aquest perfil realitza als centres de primària i secundària de Catalunya. Un estudi en el qual hi han participat més de 500 centres que van respondre a un qüestionari sobre les funcions, àmbits i espais d’intervenció dels educadors socials. Els resultats d’aquesta diagnosi es donaran a conèixer el proper 3 de juliol en un acte en el que participa el Departament d’Ensenyament.