El meu cotxe és hackejable?

Lluny de la percepció que té la majoria, els hackers poden treure informació del nostre cotxe. En un món interconnectat on les dades valen or, no solament els mòbils o els ordinadors són el material que interessa als hackers. Tal com alerta la Direcció General de Trànsit (DGT), els dispositius pels quals podrien prendre el control dels vehicles són el Bluetooth, l’USB, les unitats de control electrònic de sistemes com el coixí de seguretat, la direcció o els frens, o els smartphonesconnectats a l’automòbil, entre altres.



Davant d’aquesta situació, els experts apunten que no cal «sentir-se insegur», però sí ser conscient del que significa portar un cotxe. «Tots els cotxes que tenen internet són vulnerables de fora cap endins», apunta el professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, Jordi Serra, que recorda que cal fugir sempre de les wifis obertes. Serra, també investigador del grup K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) de la UOC, reivindica que l’usuari es pot sentir segur en un cotxe, però recomana apagar el 3G quan no es faci servir i desconfiar de certes connexions. A més, alerta que l’usuari no pot fer res per a protegir-se. «No tenim control sobre això», insisteix.



Precisament, un estudi del 2014 promogut pel RACC i el club de l’automòbil alemany, ADAC, ja alertava del «repte» que planteja la protecció de les dades de l’usuari en els cotxes que es poden connectar als telèfons intel·ligents. L’informe també es refereix a la privacitat i la propietat de les dades que emet el cotxe connectat, i al consentiment d’ús d’aquestes dades. Per aquest motiu, l’informe recomana als fabricants que informin «clarament» sobre la política de privacitat dels serveis que ofereixen i reivindica que l’usuari hauria de tenir l’opció d’indicar si autoritza l’ús de les dades generades pel vehicle per als usos previstos o no, com les dades de localització per a serveis de navegació i informació de trànsit.



En la mateixa línia es pronuncia la professora de la UOC, Helena Rifà, experta en seguretat informàtica , que insisteix que els cotxes moderns «són vulnerables perquè cada vegada tenen més connexions a l’exterior». Per a Rifà, també investigadora del grup de recerca KISON, «els cotxes són segurs», però recorda que l’acumulació de dades es pot veure exposada i que, consegüentment, l’usuari pot patir una manca de privacitat. «Poden saber on ets pel GPS i saber a quina velocitat vas o quanta gasolina consumeixes», afirma l’experta, que recorda que poden agafar les dades d’un usuari quan porta el cotxe a arreglar. Però, exactament, per què es volen les dades que pugui emetre un conductor? De la mateixa manera que passa amb les dades de Facebook, serveixen per a crear perfils d’usuaris.



«Les dades que es poden obtenir d’un cotxe mostren els usos de la gent», apunta Rifà, que recorda que poden interessar a les empreses relacionades amb el sector de l’automòbil. Davant d’aquest fet, l’experta recorda que «ningú no dona res de franc» i recomana «ser crítics i tenir clar quines dades volem donar i quines no». Per aquest motiu, aconsella «ser conscients com a usuaris que els contractes de privacitat ens els hem de llegir sempre» i que els hem deixar de signar si no ens convencen. «Si tenim el poder de dir que no, les coses aniran canviant», reivindica Rifà, que celebra que cada vegada els usuaris siguin més conscients que hi pot haver una filtració de dades. No obstant això, lamenta que sovint no vegin la repercussió que pot tenir a les seves vides. «Si de jove has fet una sèrie de coses i al cap d’alguns anys ets un personatge públic, el que has fet et pot passar factura», considera la professora, que afegeix que no s’ha de tractar forçosament de coses dolentes, sinó que simplement «no vols que surtin a la llum».



Si actualment ja preocupa la vulnerabilitat dels cotxes, els experts alerten que encara hi ha més risc amb els vehicles autònoms, és a dir, els que no necessiten conductor. «Serem més vulnerables perquè encara hi haurà més dades al núvol», denuncia Serra, que recorda que els hackers tindran més facilitats per a poder conduir un cotxe. Tot i així, l’expert afirma que es trigarà a implantar aquest model de cotxe a l’Estat espanyol. «Al final, el cotxe no deixarà de ser un ordinador amb rodes: un dispositiu més que haurem d’anar actualitzant», apunta el professor de la UOC.



A banda de l’augment de la seguretat física que teòricament representa aquest model de cotxes, Serra augura avantatges com el fet que les assegurances o els lloguers de cotxe es podran pagar per ús. En la mateixa línia es pronuncia Rifà, que alerta que amb els cotxes autònoms «hi poden haver ciberatacs més importants». «Teòricament, aquests vehicles seran més segurs, però tenen molts riscos», apunta l’experta, que reivindica que «tot ha d’estar molt provat» abans d’implantar-se. Actualment, els fabricants de vehicles ja es preparen davant dels futurs atacs que anul·lin les ordres del conductor. Caldrà veure si el resultat és l’esperable.