La UOC obre una oficina a Alacant

Els 700 estudiants que la UOC té a Alacant tindran la universitat en línia més a prop que mai, perquè des del 21 de maig disposaran d'un nou espai al qual dirigir-se. Es tracta del primer Punt UOC situat en aquesta província valenciana, que estarà a les instal·lacions d'ULab Ideas Meeting Point, un centre de coworking per a emprenedors i de formació situat a la Plaça de San Cristóbal. Aquest nou espai físic permetrà oferir un tracte més personal als alumnes i establir un millor contacte amb les autoritats i les institucions del territori.

Entre els serveis oferts als estudiants hi haurà el de devolució del préstec bibliotecari, l'acarament de documentació i la participació en activitats organitzades per la Universitat. A més, des d'ULab també es facilitarà informació referent a l'oferta formativa i el model d'estudi virtual, pel qual ja aposten més de 54.000 estudiants de tot el món.

La UOC té prop de 700 estudiants a la província d'Alacant, una de les zones de la Comunitat Valenciana amb més creixement en els darrers tres anys. «Per això crèiem necessari que la Universitat fes el pas per obrir un espai físic i estar més a prop dels alumnes», explica Teresa Nielles, delegada territorial de la UOC en aquesta comunitat autònoma.

La UOC ha apostat per les instal·lacions d'ULab perquè «la seva filosofia i raó de ser ens van agradar des del principi», explica Nielles. «La innovació, el treball en xarxa, els espais oberts, la cocreació i la col·laboració són conceptes que encaixen molt al nostre ADN», afegeix.

Per la seva banda Isabel Romero, responsable de projectes d'ULab , diu que la col·laboració amb la UOC «és un pas més en el nostre propòsit de ser un lloc a tenir en compte ja no solament en el nostre àmbit geogràfic d'influència, sinó fins i tot internacionalment». ULab té treballadors i alumnes procedents de diferents països, que trien el seu modern edifici tant per exercir la seva funció professional com per aprofundir en coneixements mitjançant els múltiples cursos o màsters d'especialització impartits per diferents col·laboradors.



La UOC a la Comunitat Valenciana

Amb aquest Punt UOC a Alacant, s'amplia la presència territorial de la UOC a la Comunitat Valenciana, on actualment hi ha seu a les ciutats de València i Vila-real i dos Punts UOC a les poblacions de Sueca i Benicarló.