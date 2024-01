Els dies 28 i 29 de maig tindrà lloc la primera trobada del Grup de Treball sobre el rol de les tecnologies en l'educació superior (Working Group «The Role of Technology in Higher Education»), que promou l'Associació Internacional d'Universitats (IAU), una de les xarxes institucionals estratègiques de la qual la UOC forma part.

Aquest nou grup de treball té com a objectiu incrementar la qualitat i eficàcia tecnològica de l'educació superior per reduir les desigualtats. Alhora, significa una aposta ferma per millorar la qualitat de l'educació superior i facilitar l'accés al coneixement i l'educació per a tothom.

La trobada, que se celebrarà a Bucarest (Romania), comptarà amb Daniel Riera, sotsdirector dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, qui serà nomenat membre del grup en representació de la Universitat.

La UOC, com a referent en l'ús innovador de les noves tecnologies aplicades a l'educació, formarà part d'aquest grup, en el qual compartirà experiències i bones pràctiques amb universitats d'arreu del món i aportarà el seu coneixement i expertesa per a la millora de l'educació superior per mitjà de l'aprenentatge en línia.