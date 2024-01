Les noves tecnologies i l’auge dels mitjans socials a Internet han dinamitat el fenomen clàssic de la delinqüència, de manera que cada vegada són més freqüents, i menys controlables, els delictes comesos en l’entorn digital. «Internet és un mitjà habitual de comissió de tot tipus de delictes que engloben des del ciberassetjament, la suplantació de la identitat i la pederàstia, fins a la pornografia infantil i els troians», explica el professor dels estudis de Dret i Ciència Política, Albert González.

El nivell de sofisticació i les facilitats que ofereix el ciberespai a l’hora d’amagar la identitat i les dificultats de trobar una resposta suficientment ràpida, per part, de les autoritats judicials a l’hora d’intervenir fa que cada vegada sigui més difícil combatre la ciberdelinqüència. «Tecnologia i ciberdelinqüència, malauradament, comencen a formar un binomi que associem amb massa facilitat, i malgrat que existeixen molts mitjans per mitigar-la, la imaginació dels potencials delinqüents n’és la principal amenaça», assegura.



I Jornada d’Investigació Criminal a Sevilla

En el marc d’aquest context, el dilluns, 4 de juny, experts en ciències jurídiques, jutges, fiscals, investigadors criminals, advocats i estudiants de dret debatran sobre els reptes de la investigació en la ciberdelinqüència i les seves possibles solucions. El fòrum de reflexió tindrà lloc a la Sala de Graus de l’Edifici 7 de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), a Sevilla.

Els experts consideren que cal establir sistemes de prevenció i conèixer quins són els llimbs de vulnerabilitat que existeixen a la xarxa per fer front a aquesta situació. «Està clar que no es poden posar portes als avenços de la tecnologia i a la xarxa, però és essencial que la normativa comenci a contemplar els mecanismes més utilitzats per part dels ciberdelinqüents per tal de poder respondre-hi amb un tracte adequat i amb unes mesures d’investigació eficients que permetin garantir tant els drets dels investigats com els dels usuaris d’Internet», raona González.

La jornada ̶ que compta amb la presència del President de l’Audiència Provincial de Sevilla, Manuel Damián Álvarez; el rector de la UPO, Vicente Guzmán i el vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, Carles Sigalés ̶ , serà moderada per Albert González i tractarà sobre les tipologies delictives relacionades amb la ciberdelinqüència, les implicacions processals de la investigació tecnològica i l’anàlisi de la jurisprudència del Tribunal Suprem en relació a aquest camp.

L’aspecte més curiós de l’acte serà el taller pràctic de seguretat a la xarxa, on es podrà veure de primera mà com es porta a terme una intervenció d’un sistema informàtic i la intercepció d’un dispositiu de telefonia. «L’objectiu d’aquesta activitat és posar en evidència la debilitat dels nostres dispositius, així com conscienciar de com exposats estem a les xarxes socials», assegura González.

Entre els ponents que hi participaran hi ha Vicente Guzmán, rector i catedràtic de Dret Processal de la UPO; Antonio del Moral, magistrat del Tribunal Suprem; Óscar de la Cruz, comandant de la Unitat Operativa Central de la Guàrdia Civil i Gabriel González, fiscal i professor de la UOC i de la UPO.