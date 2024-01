Instagram Stories, la nova eina d'informació

Els telèfons intel·ligents han capgirat la manera com la societat es comunica i consumeix informació i, des de ja fa alguns anys, el mòbil s’ha consolidat com l’eina de comunicació més utilitzada per la població. Ara bé, el seu ús no es redueix a l’àmbit domèstic, sinó que també s’estén al professional. El mòbil s’ha convertit en una eina essencial per als periodistes MOJO, un concepte encunyat a partir de mobile journalism per a parlar dels professionals que es dediquen al periodisme mòbil. Permet aplicar noves narratives visuals i eines de visualització a les informacions i facilita el periodisme de dades i fer emissions en directe des de llocs abans impensables.

Per a donar a conèixer les principals innovacions en el camp del periodisme mòbil, els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC organitzen la Jornada de Periodisme Mòbil, el MoJoBCN. La segona edició d’aquesta jornada, que tindrà lloc el 8 de juny de 9.30 a 14 h al Movistar Centre de Barcelona, se centrarà en la cobertura mòbil de manifestacions relacionades amb drets fonamentals, amb motiu del cinquantè aniversari de la Declaració universal de drets humans. «Volem demostrar que el periodisme mòbil és un periodisme de carrer i, al mateix temps, una eina imprescindible per al periodisme amb funció social», assegura la periodista, professora dels Estudis i organitzadora de l’acte Ana Isabel Bernal-Triviño.

Durant la Jornada es mostraran productes elaborats a partir de l’ús exclusiu del mòbil, com ara cobertures en directe de manifestacions per mitjà de l’eina Instagram Stories. L’obertura de l’esdeveniment la farà la periodista Leonor Suárez, que ha estat guardonada amb diversos premis pels documentals de format llarg que ha enregistrat i editat amb el telèfon intel·ligent, amb una ponència inaugural sobre els reptes del documental periodístic i el reportatge per mitjà del telèfon mòbil.

Durant la segona part es portaran a terme tres taules rodones centrades en les possibilitats que ofereix el periodisme mòbil. La primera, formada per Antonio Maestre, de La Marea; Marta Nebot, de Publico.es, i Ana López, impulsora de la iniciativa #LasPeriodistasParamos, tractarà de la relació del periodisme mòbil amb els drets humans. La segona girarà entorn del mòbil com a eina clau per a la professió, i els periodistes Nacho Calle, de Maldito Bulo; Francisco Guaita, de RT, i Maika Navarro, de La Vanguardia, hi explicaran com l’utilitzen als seus llocs de treball. «Serà curiós veure com aquests periodistes fan servir el mòbil en la seva professió, ja que hi editen les cròniques i les envien directament a la redacció, a més d’emprar-lo com a eina d’actualitat immediata per a organitzar-se el dia a dia», assegura Bernal-Triviño.

L’aposta més innovadora de la jornada és l’última taula rodona, en què les periodistes Lucía González, de Verne; Izaskun Pérez, de la Cadena Ser, i Patricia Escalona, d’Antena 3, debatran fins a quin punt Instagram Stories es pot arribar a convertir en una eina d’informació i comunicació del futur. Podeu consultar aquí el programa sencer de la segona edició del MoJoBCN.

Movistar Centre és una iniciativa de Telefónica que és concebuda com un espai obert als ciutadans. Ofereix una àmplia agenda d’activitats relacionades amb el món de la tecnologia i la innovació, posant èmfasi en els canvis que vivim gràcies a la digitalització del nostre entorn. És un lloc per a visitar i experimentar, per a compartir nous enfocaments i oportunitats, per a gaudir i aprendre.