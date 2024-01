Els alumnes de l'escola Magraners de Lleida, des d'educació infantil fins a cicle superior, aprenen matemàtiques, llengua, art, educació física, medi, valors i tecnologia per mitjà de la música. Les cançons, les notes i les melodies són el fil conductor del seu procés d'aprenentatge. «Hem comprovat que la música és un valor afegit per als nens i els joves», explica la directora d'aquest centre, Elena Aznar. «Els enriqueix l'àmbit lingüístic, els ajuda en la comprensió de conceptes matemàtics i els aporta motivació per a aprendre», afegeix. A més, els professors han comprovat que l'absentisme escolar s'ha reduït un 15% des que han introduït la música com a eix del seu aprenentatge. El projecte, batejat com a Pentagram@, ha guanyat el premi d'Innovació UOC Baldiri Reixac 2017-2018, un dels guardons a escoles, mestres i alumnes destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana de la Fundació Carulla. El lliurament dels premis s'ha fet aquest diumenge 3 de juny a l'Auditori de Barcelona.

Els responsables d'aquesta iniciativa expliquen les virtuts de la música. «La música possibilita el coneixement de conceptes matemàtics, lingüístics, de coordinació i lateralitat. És el procés d'adquirir el coneixement fent accions per a adquirir les habilitats bàsiques. Es tracta d'entrenar el nostre cervell per a un aprenentatge vivencial i significatiu», relaten. Pentagram@ consta de quatre projectes diferents: Tambor, Cànon, Folklor-e i Vent, des dels quals es treballen aspectes diferents de la música. Alguns dels aprenentatges dels alumnes se centren a «descobrir progressivament la relació entre el text oral i l'escrit mitjançant els instruments, comprendre el llenguatge no verbal com a expressió de les emocions i explorar sensorialment elements de l'entorn», explica la directora del centre.

L'escola Magraners té un percentatge elevat de famílies d'ètnia gitana i de famílies amb pocs recursos econòmics. Per això van decidir fa quatre anys replantejar-se el projecte educatiu, eliminar una part del material escolar i dels llibres i començar a treballar per projectes i amb la música per incentivar els alumnes. Precisament, aquest és un dels aspectes que ha valorat més el jurat del premi d'Innovació UOC Baldiri Reixac: «és una escola que ha transformat el seu entorn social de màxima complexitat gràcies a la música». Des que es va posar en marxa Pentagram@, l'absentisme escolar s'ha reduït un 15% i la motivació dels estudiants i les famílies no para de créixer. Els membres del jurat també destaquen «l'impuls a l'equitat efectiva de gènere, l'educació per la pau i el foment de les habilitats comunicatives, socials i personals».



XL premis Baldiri Reixac: quaranta anys reconeixent i impulsant l'escola catalana

Aquests premis volen ajudar a donar resposta als reptes de l'escola d'avui a les terres de parla catalana. Des que es van crear, l'any 1979, reconeixen iniciatives educatives que contribueixen a la tasca de construir una escola catalana de qualitat. La Fundació Carulla organitza els Baldiri Reixac amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la UOC. Pentagram@ ha rebut 4.000 euros que invertirà en activitats complementàries, robòtica, instruments musicals i altres equipaments per al centre.