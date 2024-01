Com es poden introduir els videojocs a casa?

Amb l'arribada de l'estiu i les vacances escolars, als nens els queden més de dos mesos i mig que poden arribar a ser difícils de gestionar per part de les famílies. És en aquest moment quan els recursos de lleure comencen a guanyar terreny a les llars.

Molt sovint, les famílies es pregunten com han d'actuar respecte als videojocs perquè els fills en facin un ús creatiu i responsable. El professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC Daniel Aranda assegura que els jocs digitals són un recurs «molt interessant» per a dinamitzar el lleure dels infants i que és bo «no criminalitzar-ne l'ús».

El professor dels Estudis d'Educació i Psicologia Guillermo Bautista hi coincideix, però subratlla que és fonamental que «el temps de joc digital no els tregui temps de fer altres activitats quotidianes importants, com fer esport, quedar amb els amics, jugar a altres coses o tenir temps per a la família».

De fet, els videojocs aporten nombrosos beneficis als menors. «Ajuden a desenvolupar diferents habilitats, a descobrir nous llenguatges, a impulsar el pensament estratègic, promouen la memòria i augmenten la capacitat de concentració», assegura Aranda.

Els experts coincideixen que és primordial que els adults facin una supervisió del joc amb «una actitud educativa i no pas prohibitiva». «Els videojocs han de ser una eina per a compartir rialles, parlar d'estratègies, discutir opcions, superar plegats dificultats i, en definitiva, per a enfortir vincles familiars», coincideixen els professors.



Com podem fer un ús responsable dels videojocs