La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha assessorat vint-i-cinc especialistes en qualitat del sistema educatiu mexicà i diferents agències especialitzades en matèria d'assegurament de la qualitat. La UOC ha aportat la seva experiència i coneixement en l'àmbit de l'acreditació de les titulacions universitàries en línia perquè Mèxic elabori un marc de referència propi.

El taller ha tingut lloc els dies 21 i 22 de maig dins del Seminari de Qualitat en Educació Superior Oberta i a Distància de Mèxic (ESAD MX), i ha estat organitzat per la Universitat Oberta i a Distància de Mèxic (UnADM), la Direcció General d'Acreditació, Incorporació i Revalidació (DGAIR), el Consell per a l'Acreditació de l'Educació Superior (COPAES) i els Comitès Interinstitucionals per a l'Avaluació de l'Educació Superior (CIEES).

Les jornades de treball han permès desenvolupar un model de qualitat de manera participativa, que serà analitzat durant la segona part del seminari. Participaran en aquesta sessió més de quaranta universitats mexicanes que tenen programes formatius d'ensenyament obert i a distància facilitat per entorns virtuals d'aprenentatge a Mèxic.



Dissenyar un marc de referència propi

Les expertes Maria Taulats, directora de l'Oficina de Planificació i Qualitat de la UOC ha revisat la política universitària i els processos de qualitat europea; han explicat el context català en el marc dels processos d'assegurament de la qualitat de l'educació universitària; han exposat l'experiència d'acreditació per a les titulacions en línia o mixtes (blended) de les agències de qualitat a Espanya, i han donat algunes orientacions per al procés d'acreditació, inclosos referents europeus.

Durant la formació, els assistents han après des d'una vessant teòrica i pràctica alhora quins són els processos clau de la formació en línia o quins indicadors s'han d'avaluar en l'ensenyament obert i a distància a Mèxic. Al final del taller se'ls ha proposat desenvolupar un marc de referència per al sistema d'ensenyament superior en línia per al país. Taulats ha subratllat la importància d'aquesta col·laboració, perquè «a partir de la nostra experiència com a universitat en línia, les agències acreditadores mexicanes podran desenvolupar el seu propi marc general de referència amb els criteris que han de complir els programes d'ensenyament superior en línia per a assegurar la seva qualitat».

Treballar amb agències de qualitat de diferents països permetrà arribar al reconeixement de l'ensenyament virtual com a ensenyament de qualitat a tot el món, un dels objectius de l'estratègia de la UOC. «Col·laborant colze a colze amb institucions que vetllin per la qualitat de l'ensenyament superior contribuïm a facilitar l'accés perquè més persones puguin cursar estudis superiors, com ens marca l'Agenda 2030 i, en concret, el quart objectiu de desenvolupament sostenible», afirma Gemma Xarles, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació.

Han participat en el taller el Consell Nacional d'Acreditació en Informàtica i Computació (CONAIC), el Consell d'Acreditació en Ciències Administratives, Comptables i Afins (CACECA) i el Consell d'Acreditació de Ciències Socials, Comptables i Administratives en l'Educació Superior d'Amèrica Llatina (CACSLA), que representen més del 70% dels programes acreditats a Mèxic.