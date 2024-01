Transparència i seguretat: els avantatges de la tecnologia blockchain

La tecnologia de la cadena de blocs (blockchain) consisteix en una llista ordenada de blocs de dades entrellaçats entre si que guarden transaccions entre usuaris. Aquesta eina està revolucionant el futur de l’economia i de la societat pel seu potencial de transformar tant la indústria i els serveis com les relacions socials. Tot i que la cadena de blocs hagi sorgit del sector financer, cada vegada hi ha més sectors que s’interessen per les seves aplicacions. De fet, els experts auguren que a curt termini tindrà un impacte directe en diversos àmbits com ara la banca, les assegurances, les telecomunicacions, l’energia, la indústria 4.0, la salut, les pimes, el joc en línia, els mitjans de comunicació, les ONG o el sector públic.

Segons el professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Víctor Garcia, aquesta tecnologia té avantatges i inconvenients. D’una banda, «permet desar dades d’una manera segura, immutable, descentralitzada i transparent», però, d’una altra, encara «és un sistema lent, no escalable, amb una capacitat limitada d’emmagatzematge i que pot tenir problemes de privacitat».

Què representa la cadena de blocs? Quins són els mites i les realitats d’aquesta tecnologia? Quin paper té en la transformació social? Totes aquestes qüestions s’abordaran en el marc de la jornada «Una introducció multidisciplinària a la tecnologia blockchain», organitzada pels Estudis d’Economia i Empresa, els d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, els de Dret i Ciència Política i el grup de recerca Dimmons de l’IN3, que tindrà lloc el 18 de juny a la Sala d’Actes de la seu de la UOC a Castelldefels. Consulta el programa sencer de l’acte.

«Ha arribat per a quedar-se i, encara que estigui en una etapa molt inicial, augura un futur molt prometedor perquè la transformació social esdevingui una realitat», apunta August Corrons, professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. Corrons afegeix que no solament és una tecnologia innovadora sinó també rupturista, que pot donar poder a les societats en una cosa tan natural i incontrolable com l’economia. «Les tecnologies rupturistes estan cridades a causar un impacte en els sistemes tradicionals en benefici de les persones, i obligaran a una reivindicació dels obsolets i ineficients esquemes actuals», raona. Encara que la cadena de blocs pugui servir de palanca per a l’apoderament de les persones i com a eina de resposta als problemes socials, també porta adherits alguns riscos, com ara la capacitat per a «radicalitzar encara més» la insostenibilitat actual i els valors del sistema socioeconòmic vigent, optimitzant costos, maximitzant beneficis o bé facilitant activitats il·lícites.

Al llarg de la jornada tindran lloc diferents presentacions temàtiques que giren entorn d’aquesta tecnologia. A més de tractar-ne els avantatges i inconvenients, es farà una introducció a la cadena de blocs, en què s’exposarà amb un llenguatge senzill i entenedor en què consisteix. També es farà una presentació per a desmuntar els mites que la societat ha anat assumint sobre aquesta tecnologia, exposant-los un a un i classificant-los segons si són certs o falsos; també s’exposaran les aplicacions que té aquesta tecnologia per al foment d’una economia més social i solidària.

D’altra banda, els darrers temps el bitcoin, la moneda base de la cadena de blocs, ha acaparat l’atenció dels mitjans i de la societat pels alts i baixos de la seva cotització, ja que és una moneda no regulada. Per això, l’última presentació tractarà sobre els aspectes legals de la cadena de blocs i les criptomonedes, i abordarà temes sobre com ha de ser la seva tributació o si els contractes de treball acordats amb aquesta moneda virtual són vàlids.

«Si bé internet va significar en un moment determinat una revolució en l’accés i la difusió de la informació, la tecnologia de la cadena de blocs representa una evolució natural de la xarxa i una revolució en la transmissió del valor mitjançant aquesta», conclou Corrons.