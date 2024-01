L'U-Ranking destaca l'activitat investigadora de la UOC

Segons constata l'U-Ranking, de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (Ivie), la UOC apareix amb una valoració de l'índex d'investigació (0.9) superior a la docència (0.8). Aquest rànquing analitza els resultats docents, en recerca i en innovació i desenvolupament tecnològic de 61 universitats espanyoles. L'estudi també corrobora que la UOC manté una posició estable respecte al 2017 amb un índex de 0,8 i la novena posició juntament amb set universitats més.

Pel que fa a docència, la UOC destaca amb indicadors que són per sobre de la mitjana de les universitats, com el percentatge de personal docent investigador (PDI) doctor, la taxa d'èxit i el percentatge d'estudiants de postgrau.

Pel que fa a recerca, els resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora es mantenen estables respecte al 2017. La UOC se situa en la novena posició amb un índex de 0,9, posició que comparteix amb universitats com la Universitat de Burgos, la Universitat de Sevilla i la Universitat Ramon Llull. Se situen en la franja mitjana les citacions per documents i el percentatge de publicacions en coautories internacionals, i, per sobre de la mitjana, els resultats vinculats als fons de recerca internacionals per PDI doctor. Aquests resultats fan que la UOC sigui l'única universitat privada que presenta un índex de recerca superior al de docència.

Pel que fa a innovació i desenvolupament tecnològic, la classificació és clarament liderada per les universitats politècniques, però són especialment notables els resultats de la UOC en ingressos per formació contínua de PDI doctor.



El sistema universitari català lidera el rànquing

Els resultats de la sisena edició d'aquest rànquing s'han presentat aquest dimarts a Madrid després d'analitzar 61 universitats espanyoles, 48 de públiques i 13 de privades, xifra que cobreix el 93% del sistema universitari espanyol en termes de nombre d'estudiants de grau.

Lidera la classificació general la Universitat Pompeu Fabra, seguida d'un empat entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Carlos III de Madrid, i en tercer lloc hi ha la Universitat Politècnica de València. L'estudi evidencia que el sistema universitari més potent és el català. A més, es constata que la millora ha estat més accentuada en la dimensió investigadora (4,5%) que en la docent (3,6%).