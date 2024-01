La internet lliure sucumbeix als drets d'autor

Diverses iniciatives com SaveYourInternet.eu o CopyrightCopywrong.eu, a més d’experts i acadèmics de prestigi, estan impulsant un corrent crític al voltant de l’esborrany de la directiva sobre drets d’autor que votarà el Parlament Europeu el proper mes de juliol. El text, que endureix els drets esmentats, preveu que s’hagin d’adquirir llicències per a poder compartir a les xarxes socials qualsevol material que en tingui, i fins i tot obliga les empreses tecnològiques d’internet a haver de comprovar que el contingut que els seus usuaris publiquen està lliure d’aquests drets, sota una amenaça de multes milionàries.

Més enllà d’aquests articles polèmics, la nova normativa pot tenir un efecte rellevant en el camp de la docència. La directiva té l’objectiu d’assegurar l’ús d’obres protegides per a finalitats de recerca, docència i conservació en entorns digitals i transfronterers, alhora que busca garantir el funcionament correcte del mercat de drets d’autor. «Si bé tots aquests límits a favor de la docència, la recerca i l’accés a obres fora de comerç són molt necessaris, l’abast dels límits proposats és clarament insuficient. És una oportunitat fantàstica molt mal aprofitada», explica Raquel Xalabarder, catedràtica de Propietat Intel·lectual de la UOC.



Traves a la tasca dels investigadors

L’Associació Europea d’Universitats va emetre un posicionament en el qual alerta que si aquesta proposta de directiva «no es modifica d’una manera que abordi proactivament els reptes de facilitar la recerca i la innovació en un entorn internacional i digital, corre el risc d’impedir el progrés en una de les parts més dinàmiques de l’economia». En concret, es criticaven els articles 3 i 4 de la directiva, que fan referència a la mineria de dades i a la finalitat docent.

L’article 3 permet als organismes de recerca i a les biblioteques copiar i extreure obres a les quals tinguin «accés legítim» per a fer activitats de mineria de textos i de dades únicament amb «finalitats de recerca científica». Aquest límit implica que les empreses que es dediquen a la mineria de dades i de textos com a servei no tindran autorització per a fer-ho i hauran de sol·licitar una llicència. Per tant, els titulars dels drets d’autor poden impedir l’ús de les seves obres o cobrar quantitats importants per a donar-hi accés. «Això no és bona notícia ni per a les empreses emergents europees ni per al desenvolupament econòmic i cultural d’Europa, a causa del desavantatge competitiu que comportarà en comparació amb els Estats Units, on la majoria d’activitats i aplicacions basades en la mineria de textos i de dades estan autoritzades (i gratuïtament) gràcies a la doctrina de l’ús raonable (fair use)», explica la professora Xalabarder.



Llicències «adequades» per a la docència

Pel que fa a la docència, l’article 4 autoritza els usos digitals d’obres només per a finalitats d’ensenyament, en els centres educatius físics o per internet i sempre que disposin d’una intranet segura. «Aquest límit té dues bondats: la primera és que té caràcter obligatori per a tots els estats, de manera que s’unifica el mercat interior; i la segona és que facilita la tasca dels centres educatius en línia, ja que no hi haurà diferents normatives entre el país de la institució i el país de l’estudiant», puntualitza Raquel Xalabarder.

Segons l’experta de la UOC, el conflicte es troba en l’apartat que especifica que es permet expressament que els estats membres restringeixin aquest límit als supòsits en què no hi hagi «llicències adequades» en el mercat. «Qui decidirà quan una proposta de llicència és “adequada”? I si es demanen més diners dels que la universitat pot o està disposada a pagar?», es pregunta Xalabarder. Un dels efectes que pot tenir aquest apartat, segons l’experta, és que les institucions educatives acabaran obtenint llicències per a usos que haurien de quedar emparats pel límit.