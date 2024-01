Del 4 al 6 de juliol de 2018 tindrà lloc el X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) al Palau de Congressos de Girona. Aquest congrés està organitzat per les universitats públiques catalanes, a través de les seves unitats d’innovació i formació, i l’ACUP, i compta amb la col·laboració de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’edició d’enguany porta per títol “Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat”.

La benvinguda institucional del dia 4 de juliol anirà a càrrec de Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona (UdG); Josep-Eladi Baños, com a representant de la Secretaria d’Universitats i Recerca; Josep A. Planell, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i Begoña Gros, coordinadora del CIDUI. La cloenda del dia 6 serà a càrrec de Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’ACUP; Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, i Josep Duran, director de l’ICE de la UdG.



Quatre àmbits temàtics

Amb el programa d’enguany, el Congrés vol plantejar propostes sobre com aconseguir una coherència entre les metodologies docents i els nous espais d’aprenentatge que s’estan dibuixant.

S’organitzaran diversos actes i activitats que giraran entorn de quatre àmbits temàtics relacionats amb l’educació superior: espais físics d’aprenentatge que tractarà experiències innovadores dins i fora de la universitat; espais virtuals d’aprenentatge sobre eines digitals per a l’aprenentatge i l’ús de tecnologies emergents (robòtica, intel·ligència artificial, etc.); la relació universitat-societat amb experiències de sostenibilitat i responsabilitat social, transició secundària – universitat, etc.; desenvolupament professional on s’abordaran habilitats docents en aquest nou context, estratègies de col·laboració docent, programes i experiències de formació del professorat, etc.



Ponents internacionals

Entre els ponents destacats hi haurà Laura Winer, directora del Teaching and Learning Services (TLS) de la Universitat McGill de Mont-real, i l’urbanista Ignacio Alcalde que ha contribuït a la creació d’espais urbans, la transformació de ciutats i el desenvolupament de regions des de la perspectiva dels anomenats territoris intel·ligents.

També hi participaran Jordi Franquesa, arquitecte i doctor en Urbanisme, que treballa en projectes relacionats amb el creixement de la ciutat urbana; Josep Torn, director de la Biblioteca de l’European University Institute (Itàlia) i membre del Leadership Programmes Working Group of LIBER (Associació de Biblioteques de Recerca Europees); Sílvia Llach, responsable del Grup de Recerca Llengües i Aprenentatge de la Universitat de Girona, i Oscar Guayabero, que combina la docència en l’àrea d’història del disseny i la imatge amb l’assessorament en matèria de comunicació.



Premis AQU/CIDUI a les millors comunicacions

El dia 6 de juliol el CIDUI, en col·laboració amb l’Agència de Qualitat de Catalunya (AQU), CIDUI premiarà les millors comunicacions en format oral i pòster presentades.

Martí Casadesús, director AQU–Catalunya, farà l’entrega dels sis premis; tres a les comunicacions en format oral i tres a les millors comunicacions en format pòster que hagin destacat per la seva qualitat i presentació.



Programa Margalida Comas

El dia de cloenda es presentarà també el programa Margalida Comas de la Generalitat de Catalunya, a càrrec del seu director Josep-Eladi Baños. Aquest programa, dirigit a millorar la docència i l’aprenentatge a la universitat, impulsarà a partir del pròxim trimestre les primeres actuacions per modernitzar i adequar els mètodes docents i d’aprenentatge en l’àmbit de l’educació superior. El programa té una durada inicial de 4 anys. Els seus objectius es plantegen a llarg termini ja que cerquen un canvi de dinàmiques perquè els estudiants que arriben de primària i secundària es trobin amb una docència que també incideixi en les competències que millor responen a les necessitats de futur.



Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

El CIDUI té els seus inicis l’any 2000 quan els Instituts de Ciències de l’Educació (ICEs) de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya van organitzar la primera edició del congrés. Des del seu inici, el CIDUI s’ha anat celebrant cada dos anys, com una iniciativa consolidada que aplega un gran nombre de professorat, i altres professionals de l’educació, empès per la voluntat de fer de la universitat una institució que respongui als reptes de la nostra societat. Actualment, el CIDUI està format pels Instituts de Ciències de l’Educació de les vuit universitats públiques catalanes i l’ACUP.