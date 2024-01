Cinc conductes per a garantir una bona alimentació a l'estiu

Els canvis d’horaris i rutines que comporta l’estiu poden afectar l’alimentació diària. «A l’hora de triar el que mengem podem tenir dubtes, com por del descontrol o de perdre els hàbits adquirits durant la resta de l’any», explica Neus Nuño, professora de psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A més, afegeix Nuño, quan mengem certs aliments, com gelats, refrescos o cervesa, o després de fer-ho, poden aparèixer «sentiments de culpa». «Això ens impedeix gaudir-ne i, a més, ens fa creure que hem de fer alguna cosa per a compensar aquella ingesta», afegeix aquesta experta. Aquesta psicòloga i el nutricionista de la UOC, Àlex Vidal, proposen cinc consells per a garantir una bona alimentació a l’estiu.

Menjar conscientment. «S’ha d’escoltar la gana real que tenim i fer-ne cas, és a dir, menjar quan tenim gana i plegar estem tips», concreta Nuño. Només així, afegeixen els experts, hi haurà una bona regularització de les qualitats d’aliments que es mengen. Alhora recomanen que s’eviti fer «restriccions» per a compensar menjars anteriors o posteriors. Tenir un rebost ple de menjar saludable. «Si ens assegurem que a casa tenim disponible menjar saludable, com fruita i hortalisses, llegums, cereals, làctics o proteïna de qualitat, serà més probable que les tries que fem siguin equilibrades», diu aquesta psicòloga. Prendre decisions saludables. Sortir a menjar fora no vol dir necessàriament menjar malament. «Basar la nostra tria en el nivell de gana que tenim i procurar que en el nostre menú hi siguin presents tots els grups d'aliments és garantia d'una bona decisió», concreta Nuño. Gaudir del que es menja. Quan es gaudeix d'un aliment es menja a poc a poc, fet que afavoreix que arribi el senyal de sacietat per a poder plegar de menjar quan s’està tip. «Ens hem de permetre gaudir de tota classe d'aliments i evitar el sentiment de culpa», assegura. Aprofitar l'estiu per a descansar i fer activitats agradables. Durant l’estiu és quan es té una mica més de temps per a fer activitats que agradin i, alhora, descansar. «Com més satisfets estiguem de la nostra vida, més senzill serà mantenir una relació saludable amb el menjar, i evitar el vincle entre el menjar i les emocions».

A més d’aquestes conductes, el professor dels Estudis de Salut Àlex Vidal afegeix que els mesos de calor hi ha d’haver a taula tres grups d’aliments «imprescindibles» —aigua, vegetals i fruita— amb pigments i greixos insaturats. Els batuts i sucs, afegeix, també són una bona opció per a ingerir fruita, però novament alerta que «no poden ser els substituts de cap àpat».