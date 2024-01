El consum de marques blanques s'estabilitza amb la recuperació econòmica

Després de viure una època daurada a causa, entre d'altres aspectes, de la crisi econòmica, el consum de marques blanques s'ha estancat des que va començar la recuperació econòmica. Segons l'últim informe InfoScanCensus de la consultora IRI, el primer semestre del 2017 la quota de marques de fabricant va arribar al 57,8% en supermercats i hipermercats a Espanya, mentre que la de marques blanques es va quedar en el 43,2%, el mateix percentatge que en el mateix període de l'any anterior.

Els hipermercats són la superfície en la qual el consumidor és més marquista (80,4%), mentre que en els supermercats s'igualen bastant les quotes: les marques blanques aconsegueixen el 47,5% i les de fabricant, el 52,5%. «Les xifres semblen demostrar que la quota de la marca del distribuïdor (marques blanques) s'està estabilitzant en els últims dos o tres anys», afirma Juan Carlos Gázquez-Abad, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i un dels organitzador del congrés internacional Research on National Brand & Private Label Marketing , que tindrà lloc de l'11 al 13 de juliol a la seu de Tibidabo de la UOC. En el Congrés es presentarà les dades anuals del 2017.

Gázquez-Abad afirma que Europa és el mercat més «madur» pel que fa a marques blanques, seguit del de l'Amèrica del Nord, l'Amèrica Llatina i l'Àsia-Pacífic. «En aquestes zones sembla que les marques del distribuïdor tenen més problemes per a desenvolupar-se per la manca d'una infraestructura adequada de fabricants de qualitat i per una notorietat més baixa en el mercat».

La part positiva de la sortida de la crisi per al sector és que s'ha generat una marca blanca nova i diferent, sobretot en la ment dels consumidors. «Ja no és una opció barata per a quan no tinc pressupost. El consumidor té més capacitat per a cercar informació sobre la millor relació qualitat-preu, varietat i disponibilitat d'un producte; en definitiva, de l'opció més bona per a satisfer les seves necessitats», explica Gázquez-Abad.

A això s'ha de sumar que el consumidor està més preocupat per la seva salut, per l'origen dels productes i pels components que duen.



Les marques pensen en verd

Les marques blanques són conscients d'aquest canvi, i per a no perdre mercat, estan llançant noves línies pensant en aquest canvi de mentalitat del consumidor. «S'estan premiumitzant», matisa Gázquez-Abad. Moltes cadenes han ampliat productes prèmium en les categories de salut (productes sense sal, sense sucre, amb menys calories), orgànics (sense processos químics), menjar vegetarià (soia, quinoa, tofu) o tolerants (sense lactosa, sense gluten).

«S'estan intentant diferenciar amb aquest tipus de productes. Lidl i Mercadona, -exemplifica- ja han començat a vendre ous de gallines lliures de gàbies mentres que Carrefour ha llançat fa poc a Espanya una nova gamma d'aliments elaborats a base d'insectes tenint en compte el seu alt contingut d'omega 3 i altres greixos beneficiosos».

Segons el professor de la UOC, aquesta tendència és clau en un sector de gran consum mundial, però, sobretot, a Europa i Espanya. Segons una enquesta d'IRi, Espanya és el país europeu en el qual un percentatge més elevat d'individus declara adquirir productes vegetarians (el 44% davant d'una mitjana del 39% a la Unió Europea) i productes tolerants (el 48% davant d'una mitjana del 33% a la Unió Europea).



El congrés reunirà una quarantena d'experts internacionals

El congrés reunirà una quarantena d'experts internacionals que presentaran una vintena de treballs d'investigació en els que analitza el present i el futur de les marques blanques, les motivacions del consumidor i el comportament dels qui opten per comprar en línia.

A banda de la UOC, en el congrés hi col·laboraran IRi, AECOC, Springer, EAE Business School i IMD.