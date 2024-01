La UOC promou un programa gratuït d’acceleració de projectes emprenedors en l’àmbit educatiu. El programa, EduTECH Emprèn, que té el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu, acompanya els emprenedors en el desenvolupament dels seus prototips o serveis, en la definició del seu model de negoci i en la constitució de la seva iniciativa com a empresa.



Els projectes que es poden presentar fins al 15 de juliol a aquest programa, que compta amb la participació d’una xarxa de 25 persones entre experts i mentors, han d’innovar en l’àmbit de l’aprenentatge i les noves tecnologies en qualsevol faceta, des de la pedagogia i la motivació, fins a la gestió i l’administració, i es poden basar en diverses tecnologies.



EduTECH Emprèn és una de les principals acceleradores centrades exclusivament en projectes d’emprenedoria d’e-learning i permet seguir el programa de manera híbrida (presencial i en línia) o exclusivament en línia (streaming). Això fa que es puguin presentar inciatives empresarials d’emprenedors residents arreu del món. Alguns dels participants de l'edició passada provenien de Colòmbia, Xina, Vietnam, Madrid o València.



El programa, que s’emmarca en la plataforma d’innovació Hubbik de la UOC, té una durada de quatre mesos i consta de dues fases. La primera és de formació (del 17 de setembre al 15 de novembre), consta de 125 hores i hi ha l’acompanyament d’un equip docent de professors, investigadors i col·laboradors externs. En la segona fase, que és de tutories (de novembre a desembre), els emprenedors disposaran de deu hores d’acompanyament i assessorament individualitzat d’especialistes del sector per projecte constituït.



«EduTECH Emprèn permet aprofitar tot el coneixement generat a la UOC per a impulsar projectes innovadors que contribueixin a facilitar l’accés a l’aprenentatge, de manera que s’afavoreix la creació d’empreses que es puguin orientar a mercats globals», apunta la directora de l’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la Universitat, Mireia Riera.



Entre juny i juliol es farà la selecció dels 20 candidats –que no tenen com a requisit formar part de la comunitat UOC– que es podran acollir a l’edició 2018. Els participants que assisteixin com a mínim al 70% de les sessions del programa rebran un certificat d’assistència emès per la UOC.





Segona edició



L’edició d’enguany serà la segona que celebra EduTECH Emprèn. En la primera edició es van impulsar start-ups com Filmclub, liderada per Miquel Cerdà, que promou l’ús de cinema com a eina educativa i que va rebre el premi del jurat de l’SpinUOC 2018 -la trobada anual d’emprenedoria i transferència de coneixement de la UOC-, o Potmath, una iniciativa impulsada per Frederic Cedrón, que té per objectiu treballar dificultats d’aprenentatge amb la realitat virtual.