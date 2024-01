És la primera vegada que la UOC surt en un dels rànquings del Times Higher Education (THE), concretament en la primera edició de l'European Teaching Rànquing 2018, i ho fa sobresortint en dos aspectes: el compromís amb els seus estudiants i la quota de gènere de docents i estudiants. L'estudi ha avaluat 242 universitats europees i la UOC és l'única universitat en línia de l'Estat de les 42 institucions espanyoles que hi surten. Els resultats s'han donat a conèixer aquest dimecres, 11 de juliol, a la Universitat de Cardiff, al Regne Unit.

Aquest rànquing del THE analitza concretament quatre aspectes: compromís amb els estudiants, recursos efectius per a la docència, resultats òptims per als estudiants i entorn inclusiu. En l'àmbit europeu, la UOC obté els valors més alts en compromís (ocupa el lloc 138 de 242) i entorn inclusiu (199), tenint en compte que aquest últim aspecte analitza l'equilibri de gènere entre l'equip docent i els estudiants. En l'àrea estatal, la UOC torna a sobresortir en el compromís amb la seva comunitat (amb la posició 25 del total de 42 universitats analitzades).

Segons Maria Taulats, directora de l'Àrea de Planificació i Qualitat de la UOC, el THE és important perquè «és el primer rànquing mundial enfocat únicament a l'ensenyament i a l'aprenentatge i situa els interessos i les expectatives dels estudiants com a centre d'interès».



Què avalua aquest nou rànquing?

L'indicador que té més pes és el del compromís (40%). Així, analitza el compromís amb els estudiants (10%), la interacció que hi manté (10%), la recomanació (10%), la preparació que ofereixen els estudis (5%) i la relació amb el mercat laboral (5%). Les dades principals d'aquest àmbit provenen de l'enquesta feta a 30.000 estudiants de 10 països europeus.

L'altra àrea objecte d'anàlisi és l'entorn inclusiu, que té un pes del 20% en el còmput global. El rànquing té en consideració l'equilibri de gènere de l'equip docent (10%) i l'equilibri de gènere dels estudiants (10%).

Les dues últimes àrees que analitza, recursos i resultats, tenen un pes cadascuna del 20%. En els recursos es quantifica la ràtio d'estudiants per professor (7,5%), la ràtio d'articles per professor (7,5%) i la qualitat dels serveis (5%). En canvi, en els resultats es mesuren la reputació acadèmica (10%), la taxa de graduació (5%) i el desenvolupament de competències (5%).



Requisits per a ser en el rànquing

Només s'han avaluat les institucions de països membres de l'espai europeu d'ensenyament superior i de l'OCDE que ofereixen títols d'ensenyament superior oficialment reconeguts, que tenen almenys 5.000 estudiants i que han rebut un mínim de 50 respostes vàlides en l'European Student Survey. Se n'han exclòs les institucions de les quals no s'han pogut obtenir dades o que eren escasses.

Al capdavant d'aquest rànquing se situa la Universitat d'Oxford. A Espanya, la institució més ben valorada és la Universitat de Navarra. I cal destacar la presència de les universitats catalanes UB i UAB entre les 20 millors d'Europa, UPF entre les 50, URV entre les 100 i UdL i UPC entre les 125.



Metodologia

Les dades utilitzades pel rànquing s'obtenen de diverses fonts: informació facilitada directament per les institucions, llocs web de les institucions, l'enquesta europea feta als estudiants, l'enquesta de reputació acadèmica i dades bibliomètriques disponibles a Elsevier. També s'utilitzen dades d'organismes estadístics estatals.