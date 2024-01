Com estalviar gigues a l'estiu?

Tenir vacances, vol dir gaudir de més temps i sovint, passar més temps a internet. A mesura que passa el mes, és possible que la connexió a internet del mòbil vagi essent cada cop més lenta i que les pàgines del navegador tardin més temps a carregar-se. Això és normal i és degut a la tarifa de dades que tenim contractada amb la companyia. Carles Garrigues, director del màster de Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC proposa una llista de consell per a estalviar megabytes durant l’estiu:

Configurar alertes quan passem d’un consum mensual determinat. Això es pot fer amb la configuració de l’ús de dades mòbils del mateix sistema operatiu (Android o iOS) sense instal·lar aplicacions addicionals.

Fer servir wifi sempre que sigui possible. En aquests casos cal ser curós amb les xarxes que apareixen com a públiques o com a no segures. «Ens hi podem connectar, però cal anar amb molt de compte, perquè algú podria mirar fàcilment tot el nostre trànsit de dades. Per tant, són perilloses sobretot si hem d’accedir a serveis, intranets o llocs amb contrasenyes o qualsevol altre sistema d’identificació, perquè ens podrien robar les credencials», explica Garrigues. Per norma, les xarxes wifi del lloc on treballem o de casa són prou segures. A la resta de xarxes és recomanable ser més primmirat.

Limitar el consum de dades de les aplicacions en segon pla. Tant Android com iOS ho permeten fer seleccionant de manera individual quines aplicacions no volem que puguin consumir dades en segon pla per la xarxa mòbil.

Baixar mapes per a fer-los servir sense internet. L’única cosa que cal fer és cercar l’àrea geogràfica que ens interessa i baixar-la, quan tinguem wifi, per mitjà del mateix Google Maps. Així la podrem consultar cada cop que vulguem sense gastar dades. També hi ha altres aplicacions que ho permeten fer, com MAPS.ME.

Controlar el consum de música i vídeos en continu (streaming). Els serveis de reproducció en continu, sobretot de vídeo, són els que consumeixen més dades amb diferència. És bo evitar visualitzar-los en moments en els quals no estiguem connectats a una xarxa wifi. «Aplicacions com YouTube, Apple Music, Spotify o Netflix ofereixen serveis que permeten baixar el contingut per a després poder-lo reproduir fora de línia, és a dir, sense internet», matisa Garrigues. En cas de fer-ho, és preferible visualitzar els vídeos en baixa resolució i no en alta resolució (HD), per a evitar gastar un consum elevat de megabytes.

Optimar les opcions de configuració de WhatsApp. És recomanable configurar que res no es baixi automàticament si no tenim una connexió wifi. També ens podem assegurar que les còpies de seguretat dels nostres xats es facin només amb connexió wifi —que sol ser la configuració per defecte. És ideal, també, tenir cura de no baixar vídeos de xats mentre estem connectats a la xarxa mòbil. Per acabar, hi ha l’opció d’activar la disminució de l’ús de dades que es fan servir durant una trucada per WhatsApp.

Recordar que els vídeos que fem servir a xarxes socials com Instagram, Snapchat, Facebook o Twitter consumeixen més que les fotografies.