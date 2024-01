El municipi de Platja d’Aro ha estat pioner engegant, fa dos anys i per primera vegada a Catalunya, un servei de mediació a les zones de lleure nocturn. L’objectiu era evitar problemes de convivència entre veïns i usuaris de pubs i discoteques, i el resultat és més que evident. El professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Xavier Pastor constata que la prova pilot posada en marxa el 2016 va aconseguir reduir les denúncies a la policia a la meitat, i l’any següent, del 50% que encara es mantenien vives, la tasca dels mediadors en va aconseguir reduir un 30%.

Uns volen descansar; els altres, divertir-se. La música fins a altes hores de la matinada, el consum de begudes alcohòliques al carrer, els crits i els comportaments incívics han de conviure amb les hores de son i de descans dels veïns.

Per al professor del màster de Gestió i Solució de Conflictes de la UOC, l’actuació mediadora fa guanyar qualitat a l’oferta municipal en general, «però és especialment necessària els intensos mesos d’estiu, ja que ajuda a reduir les molèsties i queixes per l’activitat de terrasses musicals, pubs i discoteques i dels seus usuaris», explica.



Els mediadors fan possible el diàleg

Els experts en gestió de conflictes detecten el problema que hi ha i les persones implicades i afectades l’analitzen tenint en compte els factors estructurals, culturals i de comportament, i esbrinen què s’ha fet fins a aquell moment per intentar-lo gestionar. El pas següent és parlar amb els usuaris del lleure nocturn, amb els responsables dels locals i amb els veïns molestos i fer possible el diàleg entre totes les parts.

«Habitualment aquesta comunicació és nul·la abans de l’arribada dels mediadors nocturns», explica Pastor. En canvi, amb l’aparició d’aquests professionals «es dona aquest espai de diàleg que permet humanitzar el problema i fer possible el compromís per a cercar solucions».

Per a l’expert en resolució de conflictes de la UOC, «no es tracta de fer desaparèixer uns locals, sinó de reconduir maneres de passar-ho bé i gaudir del lleure diürn i nocturn, especialment a l’estiu». Constata, però, que la feina del mediador acaba quan es detecta agressivitat, moment en què «s’ha de recórrer als agents policials», alerta.



Castelldefels i l’Hospitalet opten pel mateix model

Pastor opina que és decisió política i estratègica del municipi triar quina mena de turisme es vol rebre, tenint en compte que representa una font d’ingressos econòmics rellevant. Tornant a Platja d’Aro, el professor de la UOC constata que és un exemple clar de municipi que ha triat un model de turisme que concilia festa i descans gràcies a la seva aposta per treballar amb tots els agents implicats.

Així, cada cop són més els municipis que contracten professionals de la gestió dels conflictes i de la mediació per a les zones d’oci nocturn. És el cas de Castelldefels i l’Hospitalet del Llobregat. Al primer municipi, es va posar en marxa una prova pilot entre març i abril, amb una efectivitat del 100%, és a dir, es van solucionar totes les queixes que es van manifestar en aquest període.

Tant és així que aquest juliol i agost hi ha en marxa un nou servei de mediació nocturna. En el cas de l’Hospitalet, es fa una prova pilot els mesos de juny i juliol d’un servei de gestió de conflictes en zones de lleure nocturn. En concret, els professionals treballen a l’avinguda del Carrilet i els carrers colindants, on hi ha la Sala Salamandra, un local que ha de conviure amb el descans dels veïns que viuen a l’altre costat del carrer.



La formació, clau perquè la mediació arribi a bon port

Precisament, els professionals que treballen com a mediadors a Platja d’Aro i a l’Hospitalet han cursat el màster de Gestió i Solució de Conflictes de la UOC. Aquesta formació els capacita per a analitzar les situacions i els conflictes que es produeixen a les zones de lleure nocturn, tant a l’espai públic com de l’activitat dels locals, alhora que aprenen a dissenyar intervencions i plans d’actuació, i són capaços d’establir ponts de comunicació entre els cossos de seguretat i els propietaris i professionals dels locals de lleure nocturn quan calgui.

«La formació i la capacitació professional són clau per a adquirir i transmetre la cultura de pau, imprescindible per al progrés social», explica la professora Blanca Torrubia, directora d’aquest màster. Aquest programa formatiu, que també té una especialitat de mediació esportiva, és lligat a la Càtedra UNESCO d’Esport per a la Coexistència Social i la Resolució de Conflictes.